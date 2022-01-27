Ученые получили новые факты о влиянии кофе на мозг 6 27.01.2022, 14:30

3,678

В исследовании участвовали 55 человек.

Функциональная магнитная томография показала, как под действием кофе отличается мозговая активность любителей этого напитка и людей, которые вообще его не пьют. Среди эффектов от кофе ученые отметили повышенную концентрацию внимания и тревожность. Результаты исследования опубликовал научный журнал Molecular Psychiatry.

В исследовании участвовали 55 человек – 31 любитель кофе и 24 человека, которые его не пьют. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) ученые исследовали активность их мозга в трех состояниях – покоя, при выполнении определенной задачи, и вскоре после выпитой чашки кофе. Также исследователи оценивали уровень стресса, тревожности или депрессии участников.

Анализ данных фМРТ показал, что у любителей кофе функциональная связность между некоторыми областями мозга была ниже. Эти области отвечают за контроль над движениями и эмоциями. То есть, делают вывод исследователи, любители кофе лучше своих коллег по исследованию концентрируют свое внимание и контролируют движения. Подобный эффект ученые наблюдали и у второй группы добровольцев – вскоре после того, как они выпивали чашку кофе.

Однако при этом у первой группы ученые чаще фиксировали стресс, а у мужчин исследователи заметили повышенную тревожность.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».