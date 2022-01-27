закрыть
27 января 2022, четверг, 16:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые получили новые факты о влиянии кофе на мозг

6
  • 27.01.2022, 14:30
  • 3,678
Ученые получили новые факты о влиянии кофе на мозг

В исследовании участвовали 55 человек.

Функциональная магнитная томография показала, как под действием кофе отличается мозговая активность любителей этого напитка и людей, которые вообще его не пьют. Среди эффектов от кофе ученые отметили повышенную концентрацию внимания и тревожность. Результаты исследования опубликовал научный журнал Molecular Psychiatry.

В исследовании участвовали 55 человек – 31 любитель кофе и 24 человека, которые его не пьют. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) ученые исследовали активность их мозга в трех состояниях – покоя, при выполнении определенной задачи, и вскоре после выпитой чашки кофе. Также исследователи оценивали уровень стресса, тревожности или депрессии участников.

Анализ данных фМРТ показал, что у любителей кофе функциональная связность между некоторыми областями мозга была ниже. Эти области отвечают за контроль над движениями и эмоциями. То есть, делают вывод исследователи, любители кофе лучше своих коллег по исследованию концентрируют свое внимание и контролируют движения. Подобный эффект ученые наблюдали и у второй группы добровольцев – вскоре после того, как они выпивали чашку кофе.

Однако при этом у первой группы ученые чаще фиксировали стресс, а у мужчин исследователи заметили повышенную тревожность.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч