В Минске продают двушку с ремонтом за $34,5 тысячи, но с подвохом

В Минске продают двушку с ремонтом за $34,5 тысячи, но с подвохом5
- 27.01.2022, 14:33
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История не без нюансов.
На площадке «БелЮрОбеспечение» появился любопытный лот — двухкомнатная квартира в Минске за $34,5 тыс. со старта. Находится двушка в доме №34/1 на проспекте Любимова, и, если судить по фотографиям объекта, в квартире сделан хороший ремонт. Однако, как это часто водится, история не без нюансов, пишет onliner.by.
Находится квартира на последнем этаже панельной 9-этажки 1983 года строительства. Площадь жилья — почти 50 квадратов, в квартире две жилые комнаты, просторная ванная, кухня и лоджия. На фотографиях помещение выглядит так:
Однако продается квартира за долги. Из основных обременений — ипотека, арест, также имеется один зарегистрированный жилец. Наложенный арест будет снят, когда помещение поменяет право собственности.
Торги за лот начнутся с 90 504 рублей. Аукцион пройдет 10 февраля на площадке «БелЮрОбеспечение».