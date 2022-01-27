В Минске продают двушку с ремонтом за $34,5 тысячи, но с подвохом 5 27.01.2022, 14:33

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История не без нюансов.

На площадке «БелЮрОбеспечение» появился любопытный лот — двухкомнатная квартира в Минске за $34,5 тыс. со старта. Находится двушка в доме №34/1 на проспекте Любимова, и, если судить по фотографиям объекта, в квартире сделан хороший ремонт. Однако, как это часто водится, история не без нюансов, пишет onliner.by.

Находится квартира на последнем этаже панельной 9-этажки 1983 года строительства. Площадь жилья — почти 50 квадратов, в квартире две жилые комнаты, просторная ванная, кухня и лоджия. На фотографиях помещение выглядит так:

Однако продается квартира за долги. Из основных обременений — ипотека, арест, также имеется один зарегистрированный жилец. Наложенный арест будет снят, когда помещение поменяет право собственности.

Торги за лот начнутся с 90 504 рублей. Аукцион пройдет 10 февраля на площадке «БелЮрОбеспечение».

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