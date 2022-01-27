Закон «великого» лаптя 6 Александр Невзоров, «Эхо Москвы»

27.01.2022, 14:41

5,626

Александр Невзоров

Россияне гонят от себя мысль, что режим свихнулся.

Министерство культуры РФ разродилось документом, который должен лечь в основу не менее загадочного документа под названием «Приказ президента об основах государственной политики по сохранению и укреплению российских духовно-нравственных ценностей». И надо сказать, что Минкульт постарался на славу. Такого никто не ожидал.

Я тоже понимал, что это неизбежно. И можно найти какую-нибудь мою старую статью, миленькую еще, но невинную под названием «Газированный гной с сиропом» по этому поводу: про будущую российскую идеологию. Но я все-таки предполагал, что эта деградация, к которой нас ведут, должна быть мягкой и постепенной.

Вот проход через геологические, исторические периоды должен быть плавным. Понятно, что это назад, в далекое прошлое, но не в будущее же. В Кремле же не дураки сидят, они понимают, что у России будущего нет, а куда-то надо двигаться. Осталась одна дорога – в прошлое.

И если вы помните, весь мир нормальным образом развивался, это: олигоцен, миоцен, плиоцен, плейстоцен и голоцен, в котором мы сейчас живем. Так идет весь мир.

Ну а если обратным образом прокрутить, как хочет пойти Россия, то из голоцена надо обратненько перебраться в плестоцен, потом в плиоцен, потом в миоцен. И все это медленно, спокойно, постепенно, скажем так, в ритме крестного хода где-нибудь на сельской дороге.

То есть постепенно обрастать шерстью обратно, постепенно наращивать большие надбровные дуги, постепенно утрачивать речь, постепенно утрачивать вертикальное положение тела. И все это должно быть мягонько.

А вот фиг вам. Потому что Министерство культуры России, оно, оказывается, довольно азартное. Оно нашло обходную тропинку мимо всяких там плестоценов и плиоценов прямо в голоцен, прямо в самое первичное существование.

Оборудован перечень всего враждебного и недопустимого в голове россиянина. Это и про чуждые идеи, которые не имеют права находиться в головах и которые уже будут выкручиваться с помощью сотрудников КГБ – это совершенно другая история.

Во-первых, понятно, что все плохое, что есть – это США. Понятно, что это НКО и что источники угрозы для национальных ценностей – это США, Европа. От них все зло, всякие Вольтеры, шопинг, медицина – вот всего этого не должно быть у вас в голове. И не допускаются любые реформы, которые без учета традиций, следовательно, не допускаются никакие.

Не допускается материальное ставить выше духовного. Духовное должно быть всегда выше. И коллектив важнее индивидуума.

В-третьих, преступлением будет считаться – если это приказ президента – отрицание идеалов патриотизма, отрицание идеалов служения Отечеству, отрицание позитивного вклада России в историю и всяческую культурку.

То есть вот такой планируется приказ президента. Кому он таким образом будет приказывать, не вполне понятно. НАТО не слушается его приказов. Страна тоже, в общем, не слушается. От этого не просто попахивает, а уже напрямую воняет самой натуральной, настоящей идеологией государственной, то есть лаптями, лучинами, выгребными сортирами, казармами. Мы знаем, что это такое.

Называться такой закон по аналогии, например, с «законом подлецов» известном будет, вероятно «законом великого лаптя» или «законом пещеры». Да, в нем есть полная несовместимость с современностью, но так ведь этого же и добивались, это и было целью. Там знают, как понравиться Путину.

В принципе, это очень хорошо, так как это окончательно порвет и без того хилую связь целых поколений с режимом. Потому что россияне, они же гонят от себя эту ужасную мысль, что режим свихнулся, они пытаются не верить в нее, они уговаривают себя. Но тут они, наконец, призадумаются.

Александр Невзоров, «Эхо Москвы»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».