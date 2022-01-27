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Доллар в Беларуси приблизился к рекорду

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  • 27.01.2022, 14:44
  • 8,218
Доллар в Беларуси приблизился к рекорду

Что происходит в обменниках страны.

Январь — какой-то неважный месяц для белорусского рубля, который заставляет улавливать тонкую разницу между девальвацией и просто ростом стоимости доллара. Три раза за последние шесть лет в январе было или начиналось падение рубля. И вот что-то опять зайца окружают, пишет onliner.by.

С утра американский доллар подорожал совсем резко, сразу на 2,63 копейки. К концу темп снизился до 0,56. Теперь доллар оценивается в 2,6293 рубля. Рекорд пока составляет 2,6676 рубля.

Торги по евро зафиксировали его падение на 1,49 копейки. Он продается по 2,9482 белорусского рубля.

А вот российский рубль набрал 0,74 копейки. Его предлагают на бирже по 3,3334 белорусского рубля за сотню.

Напомним, вчера доллар вырос на 0,5 копейки и оценивался в 2,6237 белорусского рубля. Евро подорожал на 0,56 копейки и продавался по 2,9631 белорусского рубля. Российский рубль сбросил 0,82 копейки — сотня стоила 3,3260 белорусского рубля.

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