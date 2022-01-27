Журналисты нашли новые дворцы и коттеджи семьи Назарбаева 3 27.01.2022, 14:47

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Нурсултан Назарбаев

Площадь территории, где находится недвижимость — 135 гектаров.

Семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева принадлежат дворцы и коттеджи на территории в 135 га в предгорье Заилийского Алатау. Об этом говорится в расследовании «Азаттыка».

Как пишет издание, особняки и дворцы принадлежат самому экс-президенту, а также трем его дочерям и племяннику Кайрату Сатыбалды. Журналисты отмечают, что все объекты обнесены высоким забором, а на некоторых участках еще ведутся строительные работы.

Младшей дочери Назарбаева Алие и ее супругу Димашу Досанову принадлежат 2,8 га. По данным издания, на их участке был дом с красной крышей, однако его снесли в 2019 году, после чего на месте здания ничего не построили.

Площадь участка средней дочери – Динары Кулибаевой – составляет 7,5 га. «Азаттык» пишет, что на территории возведены три особняка. Кроме того, на участке есть искусственный пруд, летний шатер и дом для обслуживающего персонала.

Дом депутата Дариги Назарбаевой, старшей дочери экс-президента, в настоящее время строится на участке площадью 4,6 га. Площадь дворца составляет около 2350 м². Его строительство ведется с 2018 года, и, как отмечается, отделочные работы еще не завершены. Помимо этого, Назарбаевой принадлежат еще три земельных участка, общая площадь которых составляет около 6,5 га.

На жену племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды записан дворец площадью 2500 м² с обустроенной территорией, вертолетной площадкой, пятью коттеджами, домом для персонала и складами.

«Азаттык» добавляет, что участок самого Нурсултана Назарбаева занимает почти 13 гектаров. На участке расположены искусственный пруд, теннисный корт, дворцы и вертолетные площадки. Издание подчеркивает, что в одном из особняков на этой территории ранее жили первый секретарь Компартии Казахстана Динмухамед Кунаев и его преемник Геннадий Колбин, однако в 1990-х годах недвижимость перешла в собственность Назарбаева.

В материале «Азаттыка» отмечается, что остальная территория принадлежит корпорации «Алмалы». Одна из ее управляющих компаний — офшор в Нидерландах, тогда как другая принадлежит людям из окружения Нурсултана Назарбаева.

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