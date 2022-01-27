Как Куба и Венесуэла предали Лукашенко

Как Куба и Венесуэла предали Лукашенко10
- Василь Верас, «Салідарнасць»
- 27.01.2022, 14:56
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И ты, Брут?
Помните, пропагандисты после объявления кремлевского ультиматума России Западу в качестве одной из угроз рекламировали размещение российских военных баз на Кубе и в Венесуэле? Но, как выяснилось, у этих латиноамериканских государств существуют серьезные геополитические расхождения, как с властями РФ, так и белорусскими.
Александр Лукашенко и Владимир Путин сегодня главные проповедники антиамериканизма. И, естественно, в противостоянии с США они рассчитывают на государства, также находящиеся в конфликте с Вашингтоном.
Недавно, поздравляя президента Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с днем освобождения Кубы, Александр Лукашенко отметил, что между Минском и Гаваной сложились особые отношения, «основанные на общности ценностных принципов». И пообещал оказывать острову всяческую поддержку на международной арене.
Примерно в том же духе Лукашенко высказывается, когда речь идет о белорусско-венесуэльских связях. Однако, как выясняется, латиноамериканские государства совершенно не горят желанием идти обострение с США.
Свидетельством тому может служить интервью заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева российским медиа. Он заявил, что и речи быть не может о размещении российских военных баз на Кубе и в Венесуэле.
Но самое интересное в этой истории – это ответ на вопрос «почему?»
По словам Медведева, Венесуэла и Куба хотят выйти из изоляции и восстановить нормальные отношения с Америкой.
Даже Венесуэла и Куба...
И только правитель Беларуси постоянно выступает с нападками на США.
Василь Верас, «Салідарнасць»