В Турции снег заблокировал более пяти тысяч дорог 1 27.01.2022, 14:59

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Фото: TRT Haber

На трассе в Анкару образовалась очередь из автомобилей длиной около семи километров.

В Турции из-за мощных снегопадов было заблокировано движение по 5 тысячам 683 автодорогам. Об этом сообщает TRT Haber.

Снегоуборочные бригады продолжают работу по расчистке заблокированных снегом дорог.

В Муше 53 человека на 10 автомобилях застряли на дороге. Спасательные работы продолжались 2 часа.

Из-за аварии трасса в Анкару была закрыта более чем на час. Образовалась очередь из автомобилей длиной около 7 километров.

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