В Турции снег заблокировал более пяти тысяч дорог

В Турции снег заблокировал более пяти тысяч дорог1
- 27.01.2022, 14:59
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На трассе в Анкару образовалась очередь из автомобилей длиной около семи километров.
В Турции из-за мощных снегопадов было заблокировано движение по 5 тысячам 683 автодорогам. Об этом сообщает TRT Haber.
Снегоуборочные бригады продолжают работу по расчистке заблокированных снегом дорог.
В Муше 53 человека на 10 автомобилях застряли на дороге. Спасательные работы продолжались 2 часа.
Из-за аварии трасса в Анкару была закрыта более чем на час. Образовалась очередь из автомобилей длиной около 7 километров.
Erg veel wind zaterdag op zondag #Nederland pic.twitter.com/608lDNWjjC— PV-Forecast (@PvForecast) January 27, 2022
A lot of snow nowadays in Turkey. Watch this video. 👇pic.twitter.com/rarEiFYtUc— NewsBlog (@newsblogmedia) January 27, 2022
A woman in Turkey got onto this bus just narrowly avoiding a blast of snow. The footage was caught during the massive cold front that swept through Turkey. pic.twitter.com/sG2uhYgUcJ— CGTN America (@cgtnamerica) January 27, 2022