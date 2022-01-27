БелЖД до сих пор не оправилась от удара «киберпартизан» 27.01.2022, 15:07

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Атака произошла 24 января.

Белорусская железная дорога до сих пор не восстановила полностью работу системы онлайн-бронирования билетов после технического сбоя 24 января.

Внедрением усовершенствованной интеграционной ИТ-платформы для БЖД занималась IBA Group.

dev.by обратился с вопросами к компании по поводу инцидента. В частности, мы хотели выяснить, действительно ли была кибератака на сервер, каковы масштабы ущерба, помогает ли IBA восстановить работу онлайн-системы.

Вот такой ответ журналисты получили от компании:

— В соответствии с договором поддержки мы оказываем сопровождение только функционала системы, которую мы внедряли. В частности, речь о системе продажи проездных документов (СППД). Поддержка системного ландшафта, на котором работают системы БЖД, осуществляется силами заказчика. Запросов по функционалу СППД в наш адрес не поступало, соответственно, более детально мы не можем прокомментировать возможные причины сбоя.

Технический сбой произошел 24 января. Лишь спустя двое суток БЖД восстановила онлайн-оформление билетов на поезда с нумерованными местами и работу справочных web-ресурсов. Электронные билеты на поезда с ненумерованными местами купить все еще нельзя.

До этого «киберпартизаны» сообщили об атаке, взломе серверов и баз данных. Они выставили властям ультиматум.

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