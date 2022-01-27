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В Словакии сертифицировали летающий автомобиль

  • 27.01.2022, 15:23
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В Словакии сертифицировали летающий автомобиль

Видеофакт.

Летающий автомобиль от стартапа Klein Vision получил сертификат летной годности от словацкого транспортного управления, сообщает «Новое время».

AirCar способен покорить небо, развивая скорость более 160 км/ч и набирая высоту более 2500 м.

Сертификация последовала за 70 часами тщательных летных испытаний, соответствующих стандартам Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA), с более чем 200 взлетами и посадками. Как упомянула компания, этот футуристический автомобиль может превратиться из самолета в автомобиль за две минуты.

Сертификат позволяет разработчику начать производство AirCar для коммерческого использования.

AirCar представляет собой двухрежимный автомобиль-самолет, оснащенный двигателем BMW и работающий на обычном бензиновом топливе. По данным компании, предстоящая модель с винтом изменяемого шага, как ожидается, будет развивать скорость более 300 км/ч и дальность полета 1000 км.

Сложные летные испытания включали в себя полный спектр полетных и эксплуатационных маневров и продемонстрировали «удивительную статическую и динамическую устойчивость» модели самолета. Процедуры взлета и посадки были выполнены даже без необходимости касаться пилотом органов управления полетом.

«Сертификация открыла дверь для массового производства очень эффективных летающих автомобилей. это официальное и окончательное подтверждение нашей способности навсегда изменить путешествия на средние расстояния», — сказал профессор Штефан Кляйн, изобретатель, руководитель группы разработчиков, инженер и летчик-испытатель.

«50 лет назад автомобиль был воплощением свободы. AirCar расширяет эти границы, выводя нас в новое измерение», — говорит Антон Заяц, соучредитель проекта.

Klein Vision позиционирует свой продукт как автомобиль-самолет для индивидуальных путешественников и компаний, которые могут использовать AirCar в качестве летающего такси. Недостатком самолета-автомобиля является привязанность к аэродромам.

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