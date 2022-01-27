В Словакии сертифицировали летающий автомобиль 27.01.2022, 15:23

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Видеофакт.

Летающий автомобиль от стартапа Klein Vision получил сертификат летной годности от словацкого транспортного управления, сообщает «Новое время».

AirCar способен покорить небо, развивая скорость более 160 км/ч и набирая высоту более 2500 м.

Сертификация последовала за 70 часами тщательных летных испытаний, соответствующих стандартам Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA), с более чем 200 взлетами и посадками. Как упомянула компания, этот футуристический автомобиль может превратиться из самолета в автомобиль за две минуты.

Сертификат позволяет разработчику начать производство AirCar для коммерческого использования.

AirCar представляет собой двухрежимный автомобиль-самолет, оснащенный двигателем BMW и работающий на обычном бензиновом топливе. По данным компании, предстоящая модель с винтом изменяемого шага, как ожидается, будет развивать скорость более 300 км/ч и дальность полета 1000 км.

Сложные летные испытания включали в себя полный спектр полетных и эксплуатационных маневров и продемонстрировали «удивительную статическую и динамическую устойчивость» модели самолета. Процедуры взлета и посадки были выполнены даже без необходимости касаться пилотом органов управления полетом.

«Сертификация открыла дверь для массового производства очень эффективных летающих автомобилей. это официальное и окончательное подтверждение нашей способности навсегда изменить путешествия на средние расстояния», — сказал профессор Штефан Кляйн, изобретатель, руководитель группы разработчиков, инженер и летчик-испытатель.

«50 лет назад автомобиль был воплощением свободы. AirCar расширяет эти границы, выводя нас в новое измерение», — говорит Антон Заяц, соучредитель проекта.

Klein Vision позиционирует свой продукт как автомобиль-самолет для индивидуальных путешественников и компаний, которые могут использовать AirCar в качестве летающего такси. Недостатком самолета-автомобиля является привязанность к аэродромам.

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