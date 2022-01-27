Что изменится в феврале 2022 года для всех белорусов 2 27.01.2022, 15:30

3,834

Новшества последнего месяца зимы.

Потяжелеют жировки, изменятся ставки единого налога, закончится отсрочка для ИП по терминалам… Какие еще новшества ждут нас в последний месяц зимы – в обзоре Intex-press.

Потяжелеют жировки

С 1 января в Беларуси увеличились тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги. Поэтому уже в феврале из-за роста тарифов белорусам придут потяжелевшие жировки за январь.

Закончится отсрочка для ИП по терминалам

Кассовым оборудованием ИП и организации, реализующие непродовольственные товары на ярмарках и рынках, а также репетиторы и те, кто сдает жилье, должны были обзавестись до 10 октября 2021 года.

Но затем МНС предоставило ИП «отсрочку» до 1 февраля 2022 года. Но не для всех. На нее могли рассчитывать лишь те, кто заключил договор на подключение и обслуживание соответствующего оборудования.

Изменятся ставки единого налога

С февраля 2022 года индивидуальным предпринимателям – плательщикам единого налога – необходимо исчислять этот налог по новым ставкам. А они, к слову, выросли. Например, ставка для барановичских ИП, осуществляющих такой вид деятельности, как техническое обслуживание и ремонт автомобилей, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов выросла до 497 рублей в месяц, в то время как в 2021 году она составляла 219 рублей.

Со ставками единого налога в разных регионах Беларуси в 2022 году можно ознакомиться тут.

Пройдут военные учения

В феврале на территории Беларуси пройдут совместные военные учения. На первом этапе – до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание группировок войск, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов. В ходе второго этапа – с 10 по 20 февраля – пройдет совместное учение «Союзная решимость-2022».

Практические действия войск пройдут на белорусских полигонах, в том числе и на «Обуз-Лесновском» под Барановичами. Также планируется задействовать аэродром «Барановичи».

Литва прекратит транзит удобрений «Беларуськалия»

Литовская железная дорога с 1 февраля планирует прекратить транзит продукции «Беларуськалий». Компания приняла такое решение после того, как правительство Литвы признало, что соглашение между Литовскими железными дорогами (ЛЖД) и «Беларуськалием» «не отвечает интересам национальной безопасности».

«Беларуськалий» в свою очередь потребовал от литовцев полной компенсации всех убытков, связанных с расторжением контракта на перевозку удобрений.

Продолжится второй этап РТ

6 февраля будущие абитуриенты пройдут репетиционное тестирование по физике, химии, иностранным языкам, всемирной истории и истории Беларуси, 13 февраля – по математике, биологии, обществоведению и географии, 20 февраля – по русскому и белорусскому языкам.

Подорожают некоторые марки сигарет

Гродненская табачная фабрика «Неман» с 1 февраля на 10 копеек повышает цены на сигареты NZ, Queen, Matrix BLUE, portal, «Минск», MINSK CITY MS, MINSK CAPITAL MS, «Премьер», «Фэст», CREDO, Minsk city, Minsk capital. Сигареты «Магнат» подорожают на 12 копеек, Minsk city QS, Minsk capital QS – на 8 копеек.

«Табак-инвест», «Беларусьторг» и «Интер-Тобакко» поднимать цены не будут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».