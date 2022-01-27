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Игра Путин в «сверхдержаву» провалилась

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  • 27.01.2022, 15:40
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Игра Путин в «сверхдержаву» провалилась
Фото: AP

Запад остался безразличным к «российской озабоченности».

«Большая игра» путинистов в супердержаву натолкнулась на реакцию оппонентов из вражеского евроатлантического лагеря. Для особо непонятливых в Кремле 26 января была озвучена консолидированная позиция правительства США и 30 государств-членов НАТО по российским ультиматумам. В МИД РФ получены документы не для печати, которые писались при деятельном участии американского президента Джо Байдена, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Запад не поступится принципом «открытых дверей» в деятельности НАТО, более того Москве настоятельно рекомендуют осуществить вывод своих войск из Грузии, Молдовы, Украины. Хотя ключевые требования российской стороны для Вашингтона и Брюсселя неприемлемы, однако, по мнению госсекретаря США Энтони Блинкена «дипломатия все еще предпочтительный путь для решения проблем. Россиянам даны предложения в духе «карибского кризиса»: установка прямой линии связи, переговоры по теме размещения ракет, нераспространения ядерного оружия, контроля над обычными вооружениями.

Как уже признали отдельные чиновники Кремля: «российская озабоченность осталась незамеченной…» Горячие головы из ГРУ в свете коллективного ответа Запада просто пришли в бешенство, и обещают подготовить российские ответы, с акцентом на милитаризации «ЛДНР», хотя буквально сегодня в Париже заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак обещал начать деэскалацию. Это новые признаки отсутствия стратегии у путинской верхушки, тем более Россия создала себе уже и так множество ловушек.

Захватив Крым, и игнорируя нормы судоходства в Керченском проливе, а также осуществив спецоперации по давлению на Польшу и страны Балтии, российская военщина потенциально поставила под угрозу черноморские и балтийские порты РФ, через которые осуществляется львиная доля морской торговли России. Создавать плохие силовые прецеденты – дело гиблое. Пытаясь уничтожить украинскую ГТС, Москва натолкнулась на проблему падения интереса стран Европы уже не только к токсичному «Северному потоку-2», но и к самому российскому природному газу. По сути, готовиться очередной бенефис катарских поставщиков на европейском рынке, и минусование «Газпрома».

Устрашающая Tiktok-война с десятками эшелонов со всеми видами продукции российского ВПК перестала быть только его рекламной кампанией. На Западе обратили внимание к нездоровой деятельности команды Шойгу в украинском приграничье, а как следствие не только идет наращивание оборонного потенциала Украины, но и США могут привести в готовность 8,5 тыс. военных для возможного реагирования в Европе!

Теперь на счет международного признания «ДНР» и «ЛНР», и оголтелой военной помощи данным образованиям. Кто-то в Кремле забыл, что придя к власти на волне «решения» сепаратистского чеченского вопроса, действующий «царь» до сих пор раболепно умиротворяет кадыровцев миллиардами долларов бюджетных средств россиян. Зачем искушать судьбу, если, кроме падишаха, есть проблемные Татарстан, и Дагестан, и прочие Якутии, желающие реализации прав на самоопределение.

Благодаря «заботливым» инициативам депутатов Госдумы (умывший руки Путин, наконец, нашел применение данному органу) в случае наделения «международной субъектностью» «ЛДНР» будет окончательно демаскирована российская роль в разжигании данного конфликта, и рухнет миф о «гражданской войне» в Украине. ГРУ своими стратегическими советами для создания «военного паритета» на Донбассе опять оказывает медвежью услугу стране и прецедент. Ждем озабоченность, к примеру, Саудовской Аравии, которая будет помогать спасать исламский мир в каком-нибудь отдельно взятом российском эмирате будущего.

Да, что там вопросы отдаленных перспектив, ведь реализация планов российской «гегемонии» чиновниками, укушенными дугинистами, ведет к куда большей драме – маячит утрата доступа к активам российских элит на враждебном Западе… Ладно там «глубинный народ» и «борцы» «за русский мир на Донбассе», детей, своих кровиночек, не жалко-то обрекать на ужасы полуроскошного существования, кормилец?

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