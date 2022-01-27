Политзаключенная по «делу студентов» Яна Оробейко вышла замуж в колонии 1 27.01.2022, 15:42

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Яна Оробейко

Молодожены познакомились летом 2020 года.

Политзаключенная по «делу студентов» Яна Оробейко вышла замуж в колонии. Про это в «Фейсбуке» написал ее муж, Валерий Тамилин.

«Уважаемые подписчики, произошел брак», — прокомментировал событие молодой человек.

Яна Оробейко — политзаключенная активистка «Задзіночанная беларускіх студэнтаў», бывшая студентка БГПУ. Девушку задержал КГБ 12 ноября 2020 года, а после — обвинили по ст. 342 ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них") УК РБ. В мае 2021 года активистку осудили на 2,5 года колонии по «делу студентов».

С Яной ее будущий муж Валерий Тамилин познакомился летом 2020 года. «Яна очень красивая, умная, милая. С ней весело и легко, поэтому она мне сразу понравилась, — рассказывал молодой человек журналистам tut.by. — На тот момент у меня была девушка, с которой мы два года встречались; отношения у нас шли к расставанию, но завершить их из-за вдруг возникшей романтической привязанности я не решился. До августа мы с Яной просто активно общались, а потом в моей жизни началась какая-то дичь <…>».

После задержания Яны стресс был таким, что 10 дней молодой человек не мог встать с дивана, ощущал себя «словно парализованным». 23 ноября он написал Яне первое письмо. Затем расстался с девушкой (теперь они хорошие приятели) и начал пробивать, чем и как помочь задержанной студентке.

Из близких Яны Валера больше всех общается с ее старшей сестрой Аней. Когда подругу задержали, через друзей он узнал Анин телеграм и лаконично написал: «Я — Валера, друг Яны. Буду носить передачи». Она ответила: «Хорошо».

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