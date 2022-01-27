«Ее историю знает даже Анджей Дуда»: как белорусы начинают свое дело в Варшаве 27.01.2022, 16:03

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фотограф Yulia Krivich

Многие создают успешный бизнес с «нуля».

После президентских выборов 2020 года в Польшу переехало более 23 тысяч граждан Беларуси. Некоторые из них сразу же открыли свое дело. Согласно информации проекта By_Mapka, на данный момент в стране насчитывается почти 400 бизнесов с услугами белорусов. Приехавшие предприниматели наносят на карту пункты, чтобы другие белорусы, которые хотят, чтобы их обслуживали как дома, знали, куда идти и кого поддержать.

Начинающие свой бизнес в Варшаве белорусы рассказали Еврорадио об успехах, сложностях, с которыми столкнулись, и преимуществах перед местными. А еще о помощи, клиентах и надеждах.

Первый клиент пришел во время собеседования с парикмахером

Сестры Екатерина и Евгения Стегарь уехали из Беларуси в середине 2021 года. В Варшаве открыли салон красоты. Начать бизнес было спонтанным решением. В Минске Евгения работала супервайзером в крупной компании. Без знания польского найти подобную работу на новом месте было бы проблематично:

“Внезапно сестра с папой прислали мне объявление: “Смотри, продается бизнес: салон красоты. Может, давай попробуем, там не такие большие деньги”. Съездили, посмотрели, оказалось, бизнес продавали белорусы. Подумали и решили купить”.

Салон Esta Studio занимает 48 квадратов и располагается в спальном районе Варшавы. В него сестры вложили все свои сбережения. Женя перед отъездом из Беларуси как раз продала машину. Значительную часть суммы одолжили у отца.

По словам девушек, с оформлением бизнеса сложностей не было. Юриста и бухгалтера нашли среди своих — на фейсбуке, в группе “Беларусы в Варшаве”. Оказалось, что в Польше процедура открытия ИП требует гораздо меньше времени и сил, чем в Беларуси.

“Никуда идти не надо. В интернете заявление заполняешь, и все. Правда, это только для тех белорусов, у которых есть карта поляка. Легко и быстро: утром подали заявление, что хотим открыть ИП, предоставили документы. К вечеру уже был готовый ответ: “Вот, пожалуйста, на вас зарегистрирована фирма…” — рассказывают девушки.

Младшая сестра Катя признается: события развивались стремительно.

“От покупки салона до первого клиента прошло меньше месяца. Нашли парикмахера. Проводим с ней собеседование. В это время заходит первый клиент. Было очень волнительно. Это был поляк, который живет недалеко. Его обслужили отлично, мы поняли, что нашли прекрасного мастера. Мужчине все понравилось, и он, естественно, стал постоянным клиентом…”

Знакомые к бизнесу сестер отнеслись скептически. Главный аргумент — жесткая конкуренция на рынке. В том же доме, где располагается салон девушек, уже есть барбершоп… Девушки не скрывают: было время, когда Esta Studio пустовала. Катя признается, что сомневалась: “А может, все зря?!” Но постепенно людей становилось больше, салон обрастал постоянными клиентами, в основном поляками. Но появились и свои, белорусы. Землякам сестры делают скидку — 15%.

Владелицы Esta Studio уверены: преимущество их салона в мастерах. Белоруски и украинки отлично разбираются в трендах, умеют выполнять самые сложные окрашивания, стрижки и маникюр… Многие русскоязычные клиенты в Польше специально ищут “своих” мастеров, потому что убеждены: только у них получат услугу высокого качества. Сейчас в салоне работает три сотрудника. Некоторые процедуры выполняют сами сестры. Женя заканчивала в Минске курсы по маникюру, Катя училась на бровиста. Когда клиентов станет больше — девушки расширят штат.

“Я мечтаю, чтобы в наш салон ходило много белорусов! Потому что они все невероятные. Я благодарна, что Польша познакомила нас со многими белорусами, с которыми вряд ли познакомилась бы дома…”

Возвращаться в Беларусь сестры пока не планируют. В ноябре 2020 года был задержан муж Кати. Только в Варшаве семья почувствовала себя в безопасности. Говорить об этом подробно девушка отказывается. Опасается за близких, которые остались на родине.

“Страна, в которой достаточно быстро находишь себя”

58-летний архитектор и музыкант из Бреста Александр Ивачев встречает нас в кавалерке в центре Варшавы. Он любит принимать гостей. В новой стране они для него редкость: мужчина еще не оброс знакомыми. Для нас он испек “Наполеон” и сварил морс.

Александр стал музыкантом после смерти жены: она работала преподавателем фортепиано. Чтобы сохранить память о любимой, он поставил цель достойно овладеть инструментом. Учился без преподавателей. Когда удалось — понял, что может научить и других. В Бресте открыл музыкальную школу “Аллегро”.

События августа 2020-го разворачивались прямо под окнами Александра — на пешеходной улице Советской. Когда мимо проходили колонны протестующих, Александр, выставив колонку и усилитель на балкон, играл на электронном фортепиано. “Муры”, “Священная война”, “Купалінка”, “Белавежская пушча”, “Перемен” разносились по всему центру Бреста. Силовики не оценили “протестный репертуар” — пианиста задержали.

“Вежливо так заломали руки и увели за фортепиано. Увели к себе в участок. Поунижали, поиздевались, пооскорбляли, на коленях погоняли в углу. Слегка дубинкой постучали. В таком состоянии боли не чувствуешь…” — буднично, словно это происходило не с ним, рассказвает Ивачев.

После “профилактической беседы” музыкант вернулся домой и вывесил на балконе плакат “Музыка з народам”. Начались преследования. Чтобы спастись от тюрьмы, Александр бежал в Варшаву. Здесь живут его дети. С собой забрал самое ценное: “Ямаху” и два ящика с нотами.

С оплатой жилья в Варшаве пианисту частично помогает его немецкий друг Фолькер Янзен. Раньше Ивачев организовывал с ним немецко-белорусские фестивали в Бресте. Музыкант подал документы на легализацию, затем собирается оформить предпринимательскую деятельность. А пока что дает в Варшаве уроки фортепиано. Сейчас у Александра две ученицы: белоруска и украинка, их он учит играть по авторской методике, а сам учится быть предпринимателем в новой стране.

“Если у меня в Бресте была своя музыкальная школа, неужели я здесь не смогу создать такую же?! Я дал рекламу в фейсбуке, что провожу открытые бесплатные уроки для всех желающих обучиться игре на фортепиано”.

Музыкант расстроен, что пока его предложение не вызвало откликов. Летом он собирается играть концерты в варшавских парках вместе со своими ученицами. Александр убежден, что это послужит “живой” рекламой для его музыкальной школы.

“Польша — страна, в которой достаточно быстро находишь себя. Здесь ничего не шокирует, различия между белорусской и польской культурой несущественные. В будущем я мог бы обучать музыке и польских учеников…”

Главной преградой для открытия музыкальной школы Александр считает незнание польского. Нет языка — мало клиентов. Решать проблему будет в полицеальной школе, где намерен заговорить на польском и освоить новую специальность — администрирование. Юридические сложности в оформлении бизнеса музыканта не пугают, потому что белорусским предпринимателям здесь помогают. Тоже белорусы.

“Бизнес, который сегодня находится в Беларуси, хочет уехать. Ему противно содержать режим”

Белорусским предпринимателям, которые хотят открыть свое дело за границей или релоцировать уже рабочий бизнес, обещает помочь Ассоциация белорусского бизнеса за рубежом. Президент Ассоциации Евгений Бурый рассказывает, как это работает.

“Наша задача — рассказать, с чем столкнется этот бизнес на территории другой страны, какие будут правила игры, как правильно платить налоги, в какой форме лучше создать юридическое лицо либо бизнес, как нанимать работников, как вести бухгалтерию, и все основные фундаментальные вещи для открытия бизнеса”.

По словам Евгения, бизнес, который сегодня находится в Беларуси, часто хочет уехать, и Ассоциация готова ему помочь:

“Бизнесменам мерзко платить налоги и содержать этот режим. Предприниматели понимают, куда направляются деньги от их налогов. А еще у них есть серьезные опасения, что бизнес в любой момент закроют, репрессируют, атакуют проверками”.

Главная цель Ассоциации белорусского бизнеса — создать мощную белорусскую бизнес-диаспору, которая в будущем станет фундаментом для построения свободной Беларуси. В Ассоциации уверены: однажды предприниматели, которые сегодня вынужденно покинули дом, смогут вернуться на родину вместе с бизнесом или инвестициями в развитие экономики страны.

“Проект “Babulя” — это мое существование. Пять с половиной лет мне надо как-то жить”

Историю Анны Коноваловой знает даже президент Польши Анджей Дуда. Дочь и зятя пенсионерки осудили на пять с половиной лет колонии за участие в протестах 2020 года. Женщина покинула Беларусь вместе с внуками, чтобы спасти их от детского дома, а близких — от давления со стороны властей. Отправились в Украину.

“Шли три километра пешком. Была ночь. Никогда не думала, что это так долго. Темно, нет фонарей, просто асфальт... Шли наощупь, у меня с собой не было телефона. Рассказывала внукам, что мы поедем в другую страну, посмотрим, как там живут люди, отдохнем. Вопрос Вани застал меня врасплох: “Бабуля, а правда, что наша мама в тюрьме?” Я сказала ему правду: “Да, Ванюша”.

Три месяца в Украине Анна надеялась на скорое возвращение домой. Когда допустимый срок пребывания в стране истек — они с внуками переехали в Польшу. Здесь — новые сложности: через суды пришлось доказывать, что бабушка является законным опекуном внуков. Помогали знакомые. И незнакомые люди.

Во время нашей беседы в комнату то и дело забегают внуки — Ваня и Настя: то с телефоном надо помочь, то помирить, пожалеть, дать сладости... Анна Анатольевна не похожа на стереотипную бабушку. Уже полтора года она выполняет для внуков роль мамы, папы и психолога.

Под опеку семью взял фонд HUMANOSH. Квартиру оплачивают белорусы из швейцарской диаспоры. Общественные инициативы помогли с юридической помощью, легализацией, устройством детей в школу и детский сад.

Тем, кто откликнулся на ее беду, Анна Анатольевна начала дарить вещи ручной работы. Более тридцати лет женщина вяжет изделия из козьего пуха.

“Я очень много подарила всего. “А вы хотите этим дальше заниматься?”, — спросили меня. И я поняла: как эти вещи нравились в Беларуси — точно так же они нравятся и здесь. Потому что козий пух — это такой природный материал, который если поносишь — хочется еще. Он согревает, лечит, убирает тревогу…”

Инициатива “Партизанка” предложила Анне открыть свой бренд вязаных изделий под названием “Babulя”. Логотип рисовали внуки. Дальше — фотосессия с большой командой: визажистом, стилистом, фотографом… Женщина не сразу оценила идеи, но когда увидела результат — поняла: с молодыми работать круто!

фотограф Yulia Krivich

фотограф Yulia Krivich

фотограф Yulia Krivich

После рекламы изделий в соцсетях посыпались заказы на варежки, носки, палантины, накидки… Анну зовут поучаствовать в выставках.

“Я не считаю себя бизнесвумен, потому что много всего надо еще продумать. Например, где брать материал. Раньше я ездила за ним сама, два-три раза в год, на Урал. Это степи. Сейчас я связана по рукам и ногам. В интернете тоже не закажешь. Козий пух надо щупать…”

В Беларуси у Анны Анатольевны была команда таких же рукодельниц. Вместе вязали на заказ, готовились к выставкам, придумывали новые модели. После переезда связь не пропала. Теперь женщина рассчитывает, что сможет дать подругам работу из Варшавы. В ближайшее время Анна Анатольевна получит статус беженца. После этого займется регистрацией “Бабули”.

“Если бы у меня был проект “Бабуля” в Беларуси, то там это была бы отдушина. А здесь это мое существование. Потому что пять с половиной лет мне надо как-то жить… Но это любимое и благодарное дело”.

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