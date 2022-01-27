Ученые научились выращивать конечности у лягушек 5 27.01.2022, 16:17

За полгода животные смогли отрастить недостающие части тела.

Ученые из США и Канады научились использовать «регенерирующий коктейль», который позволяет даже взрослым лягушкам восстанавливать ампутированные конечности. Возможно, что в будущем подобные методы могут помочь и людям, сообщает Naked science.

Биологи задействовали биореактор BioDome, разработанный ими несколько лет назад. Он представляет собой небольшой колпачок, сделанный из слоев силикона и паутинного шелка, помещенных в насыщенный водой гидрогель. Теперь же исследователи добавили в него специальный «регенерирующий коктейль», который включал пять сигнальных пептидов. Они стимулировали в месте ампутации бластемы – массы стволовых клеток, обеспечивающих восстановление утерянных органов. Эти молекулы препятствовали формированию шрама и снижали воспаление.

Ученые провели исследование на 115 лягушках Xenopus laevis, которым вводили обезболивающее и ампутировали конечности. После этого их делили на три группы: одной из них на 24 часа надевали BioDome с добавлением препарата, во второй — без него, а лягушки из третьей группы служили контролем и не получали лечения.

Регенерация проходила только в первой группе, у двух других же место потерянной конечности зарастало неструктурированной тканью.

Спустя 18 месяцев после ампутации у земноводных, которые получили BioDome с белковым коктейлем, отрасли почти полноценные новые лапы с похожими на пальцы структурами на конце. Лягушки использовали эти конечности для опоры и при плавании, чувствовали воздействие на них. Анатомические исследования показали, что кости, кровеносные сосуды и нервы в ножках сформировались близко к нормальным для этих животных.

Получившиеся в результате конечности были чуть короче обычных, но, по словам ученых, на момент исследования рост еще продолжался, возможно, что со временем они достигнут нужного размера. В будущем ученые намерены перейти к испытаниям на млекопитающих.

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