Режим решил окончательно добить белорусскую медицину? 9 27.01.2022, 16:21

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иллстрационное фото

Власти начали закрывать частные стоматологии.

По данным «Белсата», в Минске массово прекращают свою работу стоматологические клиники. Эту информацию подтверждают и читатели, близкие к стоматологической сфере, и даже сами клиники.

Сколько прекратили работу

Как стало известно изданию, в Минске власти приостановили работу 21 частной стоматологии. Читатели уточняют, что таких клиник уже больше – по крайней мере 23.

Так, отмечается, что у 6-й стоматологии «отобрали лицензии без права восстановления, то есть по сути закрыли». Но уточнить эту информацию по телефону не удалось.

Точно приостановил работу один из трех филиалов стоматологических клиник KANO.

«Временно прием в нашей клинике по адресу проспект Независимости 92 приостановлен», – сообщили корреспонденту в контакт-центре.

Среди клиник, которые приостановили свою деятельность в результате проверок, называется и отделение клиники лазерной стоматологии «Профи-Дент» на Притыцкого, 39.

Мы с завтрашнего дня переходим на Победителей и на Лопатина – в наши филиалы. На Притыцкого временно будет прекращен прием», – отмечают в контакт-центре.

Но называют совсем другие причины – ремонт, который продлится не менее месяца. При этом там уточнили, что все врачи продолжат свою работу в указанных филиалах.

Отметим, что в октябре 2020 года студенту Белорусского государственного медицинского университета призвали к бойкоту «Профи-Дента», заявляя, что они принадлежат ректору БГМУ Сергею Рубниковичу, ответственному за отчисления несогласных студентов, и его семье.

Почему их закрывают?

Как сообщают сами врачи, причины отзыва лицензий у стоматологий могут быть разными, но результат – один.

Властные проверки тянутся от одного до нескольких дней. По информации журналистов, государственные инстанции проверяли не только профессиональные знания и навыки стоматологов, оборудование, сертификаты, препараты, документы, но и все, что возможно было проверить. Даже сертификаты на строительные материалы и членство работников в профсоюзах.

Есть случаи, когда у проверки не возникает претензий к клиникам, а буквально на следующий день им говорят о «последнем рабочем дне».

Зачистка нелояльных?

Одной из причин атаки на стоматологии называется то, что владельцы клиник «не скрывали своей позиции в соцсетях».

Так, по словам читателей , в двух стоматологиях во время проверок «сразу же попросили личные дела нескольких врачей, или “будут проблемы”. В итоге их уволили».

«В еще одной частной клинике меня спросили, участвовала ли в акции – ведь они расширяются, и их проверяют. В итоге не взяли по этой причине», – сообщают наши читатели.

Что интересно, проверкам подвергаются реже всего провластные стоматологии.

«То уже давно происходит. Много стоматологий, кроме провластных, проверяют», – сообщили нам в сообществе медиков «Белые халаты».

Стоит отметить, что зачистка клиник и врачей продолжается на фоне большого кадрового голода во врачебной сфере. По данным Государственной службы занятости, в Беларуси на сегодня имеется более 11 тыс. вакансий: 4795 – врачей, 2894 – медсестер, 1779 – санитаров, 1069 – фельдшеров, 369 – фармацевтов, 137 – акушерок и 65 – медицинских регистраторов. Но попыток власти решить это пока не видно.

Решит ли закрытие клиник вопрос доступа белорусов к медицине – вопрос, по-видимому, риторический.

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