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МИД Германии: «Северный поток-2» все же может попасть в новый санкционный пакет

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  • 27.01.2022, 16:25
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МИД Германии: «Северный поток-2» все же может попасть в новый санкционный пакет

Ранее сообщалось, что санкции против России не затронут энергетику.

Пакет санкций Евросоюза в случае вооруженного вторжения России на территорию Украины может включать в себя меры против газопровода "Северный поток-2". Об этом заявила в четверг, выступая в Бундестаге, глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает "Радио Свобода".

Она не привела подробностей. Власти Германии, выступая за ужесточение санкций в отношении России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, до последнего времени однозначно не говорили о том, будут ли санкции распространяться на "Северный поток-2" или нет.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс накануне заявил, что в случае российского нападения на Украину газ через газопровод не потечет. Будет ли идти речь о санкциях или об отказе Германии от проекта - он не сказал.

США выступают против эксплуатации газопровода, однако администрация Джо Байдена на данный момент выступая против санкций, чтобы не осложнять отношения с Германией. В случае российского вторжения, однако, ситуация может измениться.

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