закрыть
27 января 2022, четверг, 18:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Синепалый в любой момент может поднести спичку к бочке с порохом»

3
  • 27.01.2022, 16:29
  • 5,320
«Синепалый в любой момент может поднести спичку к бочке с порохом»

Наращивание военного потенциала у границ Украины продолжается.

Переговоры с НАТО и США закончились ничем. Причем настолько, что МИД Лаврова пообещал ознакомить широкую общественность с предложением Запада. Хотя изначально сам Лавров и просил ответ Штатов не предавать огласке, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

То есть ответное предложение - организовать диалог по договору о ракетах малой и средней дальности - оценено как второстепенное.

А вот требование предоставить гарантии безопасности России получило закономерный ответ - вывести российские войска из Грузии, Украины и Молдовы.

И это Кремлю не понравилось. Что будет дальше? Хороших сценариев мало.

То, что происходит на валютном и фондовом рынках России из-за учений, уже съело косвенными потерями 30 млрд долларов США (косвенные только потому, что это не прямые затраты на учения, а так - финансовые потери кошельков режима вполне себе реальные), что составляет половину военного бюджета России на 2020 год. И цифра имеет тенденцию к увеличению. Не факт, что в результате «деэскалации» рынок отыграет назад.

То есть в мероприятие, какой бы ни была его цель, неожиданно инвестирована огромная сумма. И из этой игры с «покер фэйс» и фразой «все прошло по плану» выйти очень сложно. Опубличиванием западных предложений Кремль может существенно сократить поле и без того узкое поле для переговоров.

Воинственная риторика немного спала, и вброшенная «независимой» думой тема признания «ЛДНР» или поставок им вооружения тоже поутихла. План «взять на понт» Украину и Запад не сработал.

Что остается. Концетрация войск есть. По пока непроверенной информации, в ряде населенных пунктов Беларуси местные власти озадачены необходимостью строительства/ремонта жилой инфраструктуры вблизи расконсервированных военных объектов (того же аэродрома в Лунинце). То есть присутствие может сохраниться на более продолжительное время, чтобы держать в напряжении.

Наши источники говорят, что наиболее вероятной сейчас видится организация локальной провокации руками прокси в Беларуси или Приднестровье (где Россия также нарастила потенциал). С тем, чтобы получить тот самый casus belli.

Что мы хотим сказать - Кремль навешал крайне дорогостоящих и стареющих ружей по всему региону. Где специально или случайно выстрелит - сложно прогнозировать. Но все заряжено. А еще нельзя забывать, что у одного из прокси - синепалого безумца - без военных действий перспективы совсем плохи. И в любой момент он может поднести спичку к бочке с порохом.

Похоже, 30-ые годы XX века вернулись не только в Беларусь, но и в ситуацию в Европе в целом. Только теперь в виде фарса или сценария альтернативной истории.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч