«Синепалый в любой момент может поднести спичку к бочке с порохом» 3 27.01.2022, 16:29

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Наращивание военного потенциала у границ Украины продолжается.

Переговоры с НАТО и США закончились ничем. Причем настолько, что МИД Лаврова пообещал ознакомить широкую общественность с предложением Запада. Хотя изначально сам Лавров и просил ответ Штатов не предавать огласке, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

То есть ответное предложение - организовать диалог по договору о ракетах малой и средней дальности - оценено как второстепенное.

А вот требование предоставить гарантии безопасности России получило закономерный ответ - вывести российские войска из Грузии, Украины и Молдовы.

И это Кремлю не понравилось. Что будет дальше? Хороших сценариев мало.

То, что происходит на валютном и фондовом рынках России из-за учений, уже съело косвенными потерями 30 млрд долларов США (косвенные только потому, что это не прямые затраты на учения, а так - финансовые потери кошельков режима вполне себе реальные), что составляет половину военного бюджета России на 2020 год. И цифра имеет тенденцию к увеличению. Не факт, что в результате «деэскалации» рынок отыграет назад.

То есть в мероприятие, какой бы ни была его цель, неожиданно инвестирована огромная сумма. И из этой игры с «покер фэйс» и фразой «все прошло по плану» выйти очень сложно. Опубличиванием западных предложений Кремль может существенно сократить поле и без того узкое поле для переговоров.

Воинственная риторика немного спала, и вброшенная «независимой» думой тема признания «ЛДНР» или поставок им вооружения тоже поутихла. План «взять на понт» Украину и Запад не сработал.

Что остается. Концетрация войск есть. По пока непроверенной информации, в ряде населенных пунктов Беларуси местные власти озадачены необходимостью строительства/ремонта жилой инфраструктуры вблизи расконсервированных военных объектов (того же аэродрома в Лунинце). То есть присутствие может сохраниться на более продолжительное время, чтобы держать в напряжении.

Наши источники говорят, что наиболее вероятной сейчас видится организация локальной провокации руками прокси в Беларуси или Приднестровье (где Россия также нарастила потенциал). С тем, чтобы получить тот самый casus belli.

Что мы хотим сказать - Кремль навешал крайне дорогостоящих и стареющих ружей по всему региону. Где специально или случайно выстрелит - сложно прогнозировать. Но все заряжено. А еще нельзя забывать, что у одного из прокси - синепалого безумца - без военных действий перспективы совсем плохи. И в любой момент он может поднести спичку к бочке с порохом.

Похоже, 30-ые годы XX века вернулись не только в Беларусь, но и в ситуацию в Европе в целом. Только теперь в виде фарса или сценария альтернативной истории.

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