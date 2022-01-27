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СБУ задержала боевика на Донбассе, который бежал от издевательств кураторов

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  • 27.01.2022, 16:40
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СБУ задержала боевика на Донбассе, который бежал от издевательств кураторов

Украинские спецслужбы сообщили ему о подозрении в совершении ряда преступлений.

Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с военными ВСУ задержали на линии разграничения на Донбассе пророссийского боевика. Он пытался убежать от "издевательств" главарей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, боевик покинул ряды своего подразделения и бежал из ОРДЛО якобы из-за постоянных издевательств главарей и "кураторов" из РФ над подчиненными.

Известно, что во время задержания у мужчины был обнаружен автомат Калашникова в разобранном состоянии.

Установлено, что задержанным является житель Донецкой области, который в 2019 году добровольно присоединился к боевикам. Там его назначили разведчиком одной из группировок, причастной к обстрелам позиций украинских войск.

Сейчас следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений по:

▪ ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),

▪ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

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