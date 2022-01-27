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Брестчанин почти год инвестировал в несуществующий бизнес

  • 27.01.2022, 16:44
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Брестчанин почти год инвестировал в несуществующий бизнес

Потерпевший передал «бизнес-партнеру» около 40 тыс. рублей.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В милицию обратился 42-летний житель Бреста и рассказал, что его обманули, пишет БелТА со ссылкой на Следственный комитет.

Летом 2020 года брестчанин в интернете познакомился с 29-летним мужчиной, который предложил собеседнику поучаствовать в совместном бизнес-проекте. Для этого, конечно же, необходимо было вложить деньги. Что потерпевший и сделал. Таким образом почти год мужчина передавал новому знакомому свои сбережения и оформлял кредиты в банках на развитие общего бизнеса, но так и не увидел заработка, в связи с чем обратился в милицию.

В ходе расследования было установлено, что потерпевший передал «бизнес-партнеру» около 40 тыс. рублей. Тот пояснил, что все деньги потратил в казино. Сейчас мужчина отбывает наказание за аналогичное преступление.

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