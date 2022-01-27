закрыть
27 января 2022, четверг, 18:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стали известны новые детали смерти Витольда Ашурка в колонии

5
  • 27.01.2022, 17:06
  • 9,676
Стали известны новые детали смерти Витольда Ашурка в колонии
ВИТОЛЬД АШУРОК

Политзаключенный умер в шкловской колонии при невыясненных обстоятельствах.

"Альянс расследователей Беларуси" вместе с "Киберпартизанами" провели свое расследование загадочной смерти политзаключенного Витольда Ашурка в шкловской колонии в мае 2021 года. Они утверждают, что Ашурка убили.

Авторы рассказывают новые подробности смерти политзаключенного и вероятную причину смерти.

18 января 2021 года Витольд Ашурок, активист из Березовки, был осужден на 5 лет колонии. Политзаключенный умер в шкловской колонии при невыясненных обстоятельствах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч