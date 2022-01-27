Стали известны новые детали смерти Витольда Ашурка в колонии 5 27.01.2022, 17:06

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ВИТОЛЬД АШУРОК

Политзаключенный умер в шкловской колонии при невыясненных обстоятельствах.

"Альянс расследователей Беларуси" вместе с "Киберпартизанами" провели свое расследование загадочной смерти политзаключенного Витольда Ашурка в шкловской колонии в мае 2021 года. Они утверждают, что Ашурка убили.

Авторы рассказывают новые подробности смерти политзаключенного и вероятную причину смерти.

18 января 2021 года Витольд Ашурок, активист из Березовки, был осужден на 5 лет колонии. Политзаключенный умер в шкловской колонии при невыясненных обстоятельствах.

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