Стали известны новые детали смерти Витольда Ашурка в колонии

Стали известны новые детали смерти Витольда Ашурка в колонии5
- 27.01.2022, 17:06
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Политзаключенный умер в шкловской колонии при невыясненных обстоятельствах.
"Альянс расследователей Беларуси" вместе с "Киберпартизанами" провели свое расследование загадочной смерти политзаключенного Витольда Ашурка в шкловской колонии в мае 2021 года. Они утверждают, что Ашурка убили.
Авторы рассказывают новые подробности смерти политзаключенного и вероятную причину смерти.
18 января 2021 года Витольд Ашурок, активист из Березовки, был осужден на 5 лет колонии. Политзаключенный умер в шкловской колонии при невыясненных обстоятельствах.