Ученые обнаружили окаменелости нервной системы загадочного существа 27.01.2022, 17:26

Эти существа могут помочь ученым собрать воедино эволюционную историю современных пауков и скорпионов.

Палеонтологи обнаружили две крошечные окаменелости, каждая меньше таблетки аспирина, которые содержат окаменевшую нервную ткань возрастом 508 млн лет, сообщает techno.nv.ua.

Эти существа могут помочь ученым собрать воедино эволюционную историю современных пауков и скорпионов, уверены исследователи из США.

Окаменелости, представленные в новом исследовании, были найдены не в полевых условиях, а в глубинах музейных коллекций Музея сравнительной зоологии Гарвардского университета в Кембридже, штат Массачусетс, и Смитсоновского института в Вашингтоне, округ Колумбия. Оба образца были обнаружены в сланцевых отложениях Берджесс из Британской Колумбии.

«Тем не менее, неясно, где именно эти окаменелости — оба экземпляра вида Mollisonia symmetrica — вписываются в эволюционное древо членистоногих», — сказал Николас Штраусфельд, регент-профессор кафедры неврологии Аризонского университета, который не участвовал в исследовании.

Это потому, что некоторые особенности, такие как глаза и нервные связки животных, могут быть четко идентифицированы в окаменелостях, но другие части нервной системы не так легко обнаружить. В частности, неясно, несут ли животные мозгоподобный пучок нервов, называемый синганглием, и без этого ключевого доказательства их связь с другими животными остается нечеткой.

Там, где должен находиться синганглий, вместо этого было «месиво в середине головы», сказал первый автор Хавьер Ортега-Эрнандес, палеобиолог беспозвоночных из Гарвардского университета и куратор Гарвардского музея сравнительной зоологии. Исследователи могут сказать, что это месиво представляет собой нервную ткань, но не могут различить ее точную организацию.

Исследователи признают эту неопределенность в своем новом отчете и представляют несколько различных идей относительно того, как эти окаменелости связаны с древними и современными существами.

M. symbolica имеет простой экзоскелет, состоящий из головного щитка, сегментированного туловища и заднего щитка, чем-то напоминающий экзоскелет таблеточного клопа, но длинный и тонкий.

Исследователи подозревают, что у членистоногого также было семь пар крошечных придатков, два клыка и шесть пар маленьких конечностей; это основано на исследовании 2019 года, опубликованном в журнале Nature, в котором описывалась окаменелость другого вида рода Mollisonia с такими придатками. Тем не менее, крайне редко можно найти окаменелости Mollisonia с неповрежденными конечностями, и обе окаменелости, использованные в новом исследовании, не имеют придатков, отметил Ортега-Эрнандес.

В одной окаменелости можно увидеть выпуклый глаз в голове членистоногого и отчетливо виден нервный шнур, идущий по всей длине его живота, с некоторыми нервами, выступающими из его нижней части. У второго экземпляра можно увидеть два огромных шарообразных глаза на голове и часть нервного шнура, выглядывающего из-под пищеварительного тракта животного, который скрывает остальную часть шнура.

Авторы исследования сообщили, что видели зрительные нервы, идущие от глаз членистоногих к основному телу, но Штраусфельд сказал, что доказательства наличия этих нервов «неоднозначны», и в идеале эти особенности должны быть более четкими. И в обоих образцах авторы отметили, что в голове присутствует какая-то нервная ткань, но неясно, является ли эта структура мозгоподобным синганглием или чем-то совершенно другим.

Ископаемые останки подковообразного краба проливают новый свет на то, как эти хрупкие органы, обычно склонные к очень быстрому разложению, могут быть сохранены с такой точностью.

Многие экземпляры членистоногих, относящиеся к сланцевому типу Берджесса, сохраняют внутренние органы, особенно кишечник. Но меньше показаны части центральной нервной системы, такие как зрительные нервы, брюшной нервный канат или мозг.

Новая окаменелость демонстрирует, что мозг членистоногих можно сохранить совершенно по-другому. Образец подковообразного краба, Euproops danae, происходит из всемирно известного месторождения Мазон-Крик в штате Иллинойс, США. Окаменелости из этого месторождения сохранились в образованиях из минерала карбоната железа, который называется сидеритом.

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