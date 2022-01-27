В Беларуси с 1 февраля изменится бюджет прожиточного минимума 27.01.2022, 17:42

Фото: Reuters

Как прожить в этих условиях малоимущим — большой вопрос.

В Беларуси с 1 февраля изменится размер бюджета прожиточного минимума (БПМ). С нового месяца он составит 296,55 руб., увеличившись по сравнению с предыдущим значением на 8,54 руб. Это следует из информации, опубликованной на Национальном правовом интернет-портале.

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:

• трудоспособное население – 329,35 руб. (ранее – 321,22 руб.);

• пенсионеры – 224,1 руб. (ранее – 217,19 руб.);

• дети в возрасте до 3 лет – 187,04 руб. (ранее – 180,64 руб.);

• дети в возрасте от 3 до 6 лет – 259,47 руб. (ранее – 251,26 руб.);

• дети в возрасте от 6 до 18 лет – 317,33 руб. (ранее – 307,98 руб.).

Пропорционально росту БПМ с начала месяца изменятся размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста. Изменятся и размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей.

Новый размер БПМ будет действовать до 30 апреля 2022 года.

При этом некоторые продукты из списка социально значимых товаров рекордно подскочили. Например, капуста к 1 декабря прошлого года подорожала на 180% по сравнению с 1 января. Свекла за тот же период увеличилась в цене в среднем на 62%, а картофель — на 53%.

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