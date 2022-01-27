Рэпер Влади выпустил клип о пытках в России 27.01.2022, 17:49

В поддержку видео независимые СМИ запустили специальную акцию.

Ролик призван осветить проблему отсутствия отдельной статьи о пытках в Уголовном кодексе России. Героями клипа стали реальные люди, которые пострадали от пыток, пишет РБК.

Рэпер Влади, фронтмен музыкальной группы «Каста», выпустил клип в поддержку введения в России наказания за пытки. Ролик под названием «Статья, которой нет» выпущен в качестве совместного проекта с правозащитной организацией «Комитет против пыток» (юрлица организации были признаны иноагентами, сейчас она работает без регистрации).

Героями ролика стали реальные люди, которые пострадали от пыток и решились открыто поделиться своими историями.

«В Уголовном кодексе России до сих пор нет отдельной статьи о пытках, хотя в стране есть тысячи жертв пыток. Нет статьи — нет и официального признания проблемы, нет возможности вести точную статистику и исследовать масштаб происходящего», — говорится в подписи к клипу, который вышел на ютуб-канале «Касты».

Акцию поддержали СМИ, которые выпустили материалы под единым заголовком «Статья, которой нет». The Village, «Новая газета» и другие выпустили одинаковые тексты, набранные белым шрифтом на белом фоне: чтобы его прочитать, нужно выделить заданную область (или же текст появляется частями).

Таким образом, цель акции — подчеркнуть, что раз в Уголовном кодексе России нет статьи о пытках, то и статьи в СМИ тоже нет.

Проблему отсутствия правового регулирования пыток в России также осветили в своих материалах многие журналисты, в том числе документальные фильмы про пытки вышли на популярных ютуб-каналах-миллионниках «вДудь», «Осторожно: Собчак» и «Редакция».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».