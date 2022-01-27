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Павел Климкин рассказал о стратегии Кремля, Германии и рецепте евроинтеграции

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  • 27.01.2022, 18:06
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Павел Климкин рассказал о стратегии Кремля, Германии и рецепте евроинтеграции
Павел Климкин

Экс-глава МИД Украины считает, что в среднесрочной перспективе Берлин предоставит оружие Киеву.

У Украины есть возможность сдвинуть процессы на своем пути в НАТО. Более того – как бы фантастически это ни звучало – открыть путь к поставкам немецкого оружия в среднесрочной перспективе.

О том, как этого достичь, в интервью "Европейской правде" рассказал Павел Климкин, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах и признанный специалист по Германии, долгое время работавший в этой стране, в том числе в должности посла.

О чем, среди прочего, говорил Павел Климкин:

Министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах считает, что в среднесрочной перспективе Германия предоставит оружие Украине.

***

"Политики Германии скорее поддерживают нас, но очень осторожно – настолько, что значительная их часть хочет "пропетлять".

Например, в сегодняшней коалиции из трех партий (социал-демократы, либералы и зеленые), по меньшей мере, первые две партии представляют интересы крупного или среднего немецкого бизнеса, который очень много зарабатывает в России и в дальнейшем будет учитывать интересы России.

Что касается взгляда на Крым, то многие немецкие политики и рядовые немцы считают, что Крым вернется в долгосрочной перспективе. Однако есть немало тех, кто считает, что вообще не вернется".

***

"В Германии есть небольшая, но влиятельная группа политиков и экспертов, которые становятся все более критичными по отношению к России. Их голоса слышны. Не то чтобы они были очень влиятельны, но они заметны.

И, наконец, есть тенденция поддержки Украины в СМИ Германии".

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"Пока мы не затянем немецкий бизнес сюда в Украину, никакой реальной евроинтеграции не будет.

То есть, пока "Дойчебан" не будет интегрирован с "Укрзализныцей", пока RWE не будет заниматься энергетической инфраструктурой, пока немецкие компании не зайдут, пока немецкие банки не поймут, что кредитные ресурсы в Украине приносят им деньги – никакой реальной евроинтеграции не будет.

Так работает немецкая ментальность. Они должны получить, что им терять и что защищать в Украине".

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