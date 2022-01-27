В Польше выпустили монету, посвященную защите границы от нелегалов из Беларуси 27.01.2022, 18:15

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О чем говорится в буклете, описывающем монету?

Национальный банк Польши (Narodowy Bank Polski) выпустил коллекционную монету в 10 злотых, посвященную защите восточной польской границы от мигрантов из Беларуси, сообщает the-village.me.

На самой монете про мигрантов ничего не говорится – ни словами, ни изображением. Можно видеть карту части Польши и границу с Беларусью, пограничный столб, лес, пограничника, полицейского, солдата и вертолет.

Но в буклете, описывающем монету, прямо сказано:

Летом 2021 года Польская республика столкнулась с крупнейшей на протяжении многих лет угрозе своим границам. Действующий в Беларуси диктаторский режим Александра Лукашенко начал переброс, в основном из стран Азии, тысяч мигрантов, рассчитывая на их незаконное проникновение на территорию Европейского Союза.

Оснащенные режимом Лукашенко орудиями для разрушения заборов и предметами, предназначенными для нападения на защитников границы, предприняли попытки проникнуть на территорию Польши. Также были использованы газовые гранаты, ослепляющие лазеры и пневматические винтовки.

Для активной охраны 418 км границы с Беларусью заступили офицеры из охранного отряда Пограничников, а также их коллеги, прикомандированные из других регионов. Поддержка пришла со стороны Полиции и польской армии.

К декабрю 2021 года пограничники вместе с полицейскими и солдатами сорвали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границ.

Монета выполнена из серебра 925-й пробы, имеет диаметр 32 мм и весит 14,14 грамма. Тираж монеты составит до 10 тысяч экземпляров, эмиссия началась сегодня, 27 января.

Номинал монеты — 10 злотых (6,44 беларуского рубля), однако реальная отпускная стоимость ее намного выше: 160 злотых (103 беларуских рубля).

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