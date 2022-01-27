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Какой будет погода в Беларуси 28 января

  • 27.01.2022, 18:41
Какой будет погода в Беларуси 28 января

Прогноз синоптиков.

Оранжевый уровень опасности объявлен по западу Беларуси 28 января из-за сильного ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно. Временами пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами ожидается гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Утром и днем в отдельных районах по северу страны возможно налипание мокрого снега. Ветер прогнозируется юго-западный, днем с переходом на северо-западный 6-11 м/с, местами по стране, днем по западу с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов, днем - от минус 1 до плюс 4.

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