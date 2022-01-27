Экономика США показала рекордный рост с 1984 года 1 27.01.2022, 18:50

Что стало причиной?

Экономика США в 2021 году выросла на 5,7%, что стало самым высоким показателем с 1984 года. В 2020 году она сократилась на 3,4%, что стало самым большим падением за 74 года.

Об этом сообщает Reuters.

Экономический рост в США ускорился в четвертом квартале 2021 года до 6,9%. Предприятия пополнили запасы, чтобы удовлетворить высокий спрос на товары, что помогло стране показать в 2021 году лучшие результаты почти за четыре десятилетия.

Рост в прошлом году был вызван масштабным фискальным стимулированием, а также очень низкими процентными ставками. Однако к декабрю импульс, по-видимому, угас на фоне натиска инфекций COVID-19, в особенности штамма "Омикрон", что способствовало сокращению расходов, а также нарушению деятельности на фабриках и предприятиях сферы услуг.

Уверенный рост в прошлом году поддерживает поворот Федеральной резервной системы к повышению процентных ставок в марте.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил журналистам в среду после двухдневного совещания по вопросам политики, что "экономика больше не нуждается в стабильно высоком уровне поддержки денежно-кредитной политики" и что "скоро будет целесообразно повысить" ставки.

Резкое восстановление роста в прошлом году может немного подбодрить президента Джо Байдена, чья популярность падает на фоне застопорившейся повестки дня в области внутренней экономики после того, как Конгресс США не смог принять подписанный им закон о восстановлении на сумму 1,75 триллиона долларов. Это, однако, уменьшает перспективы получения дополнительных денег от правительства.

Напомним, в январе МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 4,9% до 4,4%. По оценке МВФ, в 2021 году мировая экономика выросла на 5,9%.

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