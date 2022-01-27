Какие авто на ходу продаются в Беларуси меньше, чем за $500 1 27.01.2022, 19:10

С пробегом от 100 до 500 тысяч километров.

Фраза «автомобиль — не роскошь, а средство передвижения» выглядит более реалистичным, когда просматриваешь объявления о продаже машин на ходу и за небольшие деньги. Остается, конечно, вопрос, сколько денег после уйдет на ремонт такой покупки, но ответ на него оставим за скобками. Сегодня показываем вам авто на ходу (по крайней мере, по заверениям их владельцев), которые можно купить за 500 долларов и меньше, пишет zerkalo.io.

С дырами в днище, но ноги не вываливаются

В Поставах (Витебская область) за 550 рублей или 210 долларов продается ВАЗ 2107 1984 года выпуска. Авто с механической коробкой переключения передач (МКПП), двигателем объемом 1,3 литра, на бензине. Со смешным, а потому кажущимся сомнительным пробегом в 100 тыс. км. На авто есть документы.

Продавец честно сообщил, что авто «с нюансами»: оторвана реактивная тяга; лопнула помпа; дворники не работают; содрана обшивка потолка; выпадает лобовое стекло; слабый аккумулятор. Кузов «жигуля» оценен на 6 из 10 баллов: есть дыры под запаской и в днище, но что хорошо — «ноги не вываливаются».

Отмечают и другие положительные моменты: «по мотору и коробке вопросов нет»; глушитель не прогоревший; рабочие свет и поворотники; исправна печка (правда, дует только на ноги и стекло).

С переваренным днищем и кондиционером

Пятидверный хэтчбэк Daihatsu Applause 1997 года выпуска продается в Шарковщине (Витебская область) за 918 рублей или 350 долларов. Продавец отметил, что цена окончательная. Авто с МКПП, бензиновым двигателем 1,6 литра, заявленный пробег — 241 тыс. км.

В машине есть кондиционер; рабочие электрические стеклоподъемники; новые аккумулятор и резина. В моторе заменили прокладку головки цилиндров. Переварили днище и некоторые кузовные элементы. Но у «японца» есть проблемы со сцеплением — «не выжимается до конца».

«Все светится, включается, заводится»

Универсал Москвич 427 1976 года выпуска выставлен на продажу в Новополоцке за 918 рублей или 350 долларов. Авто с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, МКПП. Заявленный пробег — 100 тыс. км. На авто оформлены «современные свежие документы».

Продавец нахваливает машину: «родной хороший двигатель внутреннего сгорания, карбюратор от ВАЗ-классики; все остальное — оригинальное. Все светится, включается, заводится». В придачу ко всему покупателю отдадут еще и запчасти.

Со свежим маслом, «все светит, моргает, греет, показывает, тормозит»

В Вороново (Гродненская область) продается рестайлинговый Citroen Xantia 1996 года выпуска за 867 рублей или 340 долларов. Продавец готов пойти на обмен, только вот на что, он не указал. Это авто с двухлитровым бензиновым двигателем и МКПП, пробег — более 500 тыс. км.

В объявлении указанные плюсы «рабочей лошадки»: «шустрый хороший движок; свежее масло; коробка — без вопросов; аккумулятор хороший; все светит, моргает, греет, показывает, тормозит».

На кузове есть вмятины; заднее стекло надо заменить, а на переднем есть трещины.

Заводится и едет

Фургон Ford Fiesta 1995 года выпуска за 765 рублей или 300 долларов продается в Слуцке (Минская область). Машина с небольшим двигателем в 1,3 литра, на бензине, МКПП. Заявленный пробег — 500 тыс. км.

Об авто продавец сообщил коротко: «заводится и едет», и обещает ответить на все вопросы потенциального покупателя по телефону.

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