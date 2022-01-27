Пограничники Кыргызстана и Таджикистана устроили перестрелку с минометами 27.01.2022, 19:17

Стороны обвиняют друг друга в провокации.

На границе Таджикистана и Кыргызстана служащие пограничных войск двух стран устроили перестрелку. Как сообщает издание 24kg

Издание «Фергана» сообщает, что в результате конфликта есть раненые, а одно из пограничных сел пришлось частично эвакуировать.

Бишкек и Душанбе обвиняют в происходящем друг друга. В Таджикистане утверждают, что все началось с того, что киргизы начали забрасывать камнями автомобили с таджикскими номерами. В Киргизии заявляют, что конфликт начали соседи, в одностороннем порядке перекрывшие пересекающую границу автомобильную трассу Баткен – Исфана.

В район места происшествия направился начальник управления Погранслужбы Кыргызстана Кыялбек Толонбаев. С таджикской стороны переговоры с киргизами пытался проводить мэр города Исфана Баховаддин Баходурзода.

Общая протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 970 км. По 460 км договоренностей нет, а потому периодически возникают конфликты, когда оба государства заявляют свои претензии на тот или иной участок.

В апреле прошлого года конфликт из-за камеры, которую таджикские военные повесили на столбе на спорной территории, привел к целой серии столкновений. Спустя несколько дней сторонам удалось договориться о прекращении огня.

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