«Гиппо» и «Белмаркет» внепланово проверили 8 27.01.2022, 19:22

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Их оштрафовали за превышение цен.

На сайте МАРТ появилась информация о том, что Верховным судом оставлены в силе постановления Экономического суда Минска в отношении ООО «БелМаркетКомпани», ИУП «БелВиллесден» («Гиппо») и их должностных лиц о привлечении к административной ответственности за нарушения законодательства о ценах и ценообразовании, передает onliner.by.

В результате проведенных внеплановых проверок ИУП «БелВиллесден» и ООО «БелМаркетКомпани» было установлено нарушение закона «О ценообразовании», постановлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь «О регулировании цен на социально значимые товары». Проверяющие выявили превышение установленных торговых надбавок на консервы для детского питания, овощи свежие, булочные изделия, мясные полуфабрикаты, в том числе применяемых не к отпускным ценам производителей, а к цене посредника, увеличенной на размер оптовой надбавки.

Еще 13 декабря прошлого года Экономический суд Минска за нарушение размера надбавок оштрафовал «БелВиллесден» на 116 тыс. рублей, а ООО «БелМаркетКомпани» — на 70 тыс. Также привлечены к административной ответственности два менеджера — их штрафы составили 2 и 3 базовые величины.

Уточним, в 2018 году «Гиппо» купил 100% акций «Белмаркета».

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