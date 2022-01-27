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В Бельгии вводят паспорта с картинками из комиксов

  • 27.01.2022, 19:29
  • 2,534
В Бельгии вводят паспорта с картинками из комиксов

Фотофакт.

В Бельгии с 7 февраля появятся в обиходе новые загранпаспорта "украшенные" сценами из комиксов. Об этом в четверг, 27 января, сообщил телеканал RTBF.

По словам министра иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, новый дизайн документа "хорошо представляет страну, ее искусство и культуру".

Отметим, что подданному Бельгии паспорт требуется только для поездок в страны, с которыми у королевства нет безвизовых отношений. В повседневной жизни бельгийцы используют пластиковые удостоверения личности.

В оформлении новых паспортов будут использовать элементы комиксов про репортера Тентена, искателей приключений Блейка и Мортимера, смурфиков и других.

Кроме того, у обновленного документа вдвое больше элементов защиты от подделки.

Оформление стандартного паспорта, выдаваемого в течение пяти рабочих дней, обойдется в 65 евро. Для срочного варианта, исполняемого за один день, придется заплатить 240 евро.

Существует также "сверхсрочный" вариант выдачи паспорта (за 4 часа 30 минут), который стоит от 300 до 350 евро.

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