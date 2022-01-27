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Евросоюз выступил с заявлением по Беларуси

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  • 27.01.2022, 19:38
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Евросоюз выступил с заявлением по Беларуси

ЕС отреагировал на позорную веху в нашей стране.

Европейский Союз выступил с заявлением в связи с тем, что количество политических заключенных в Беларуси превысило 1000 человек.

Заявление опубликовал представитель ЕС по вопросам внешних дел и политики безопасности Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

"Число политзаключенных в Беларуси сейчас достигло 1000 и продолжает расти. Эта позорная веха отражает продолжающиеся репрессии режима Лукашенко против собственного населения. Кроме того, многие тысячи протестующих сбежали из страны, чтобы избежать преследований", - отметил Стано.

По его словам, в сегодняшней Беларуси закрыто пространство для демократической политической оппозиции и деятельности свободных и независимых СМИ, а режим Лукашенко продолжает задерживать людей, подвергая их жестокому обращению и пыткам и приговаривая их к длительным срокам заключения во время политических процессов за закрытыми дверями.

"Юридическая защита политических заключенных стала опасной: более 40 адвокатов, как сообщается, потеряли лицензии. Беларусь должна соблюдать свои международные обязательства и обязательства в рамках ООН и ОБСЕ. ЕС снова заявляет о своем требовании немедленного и безоговорочного освобождения всех политических заключенных", - отметил Стано.

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