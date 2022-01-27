Польша попросила страны ЕС и НАТО поддержать Украину 2 27.01.2022, 19:42

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Сейм Польши принял резолюцию.

Сейм Польши принял резолюцию, в которой обратился к правительствам стран НАТО и ЕС с просьбой предоставить всемерную поддержку Украине на фоне российской агрессии. Об этом пишет издание Onet.

В документе говорится, что Сейм Польши с беспокойством наблюдает за действиями Российской Федерации против Украины.

"Эта деятельность создает серьезный риск причинения вооруженного конфликта и дестабилизации Европы, что противоречит интересам Республики Польша", - говорится в резолюции.

Отмечается, что одним из выражений нынешнего кризиса является энергетическое давление РФ, направленное против стран ЕС и его партнеров.

"Мы против запуска газопровода Северный поток-2, разрывающего европейское единство перед лицом агрессивных действий Российской Федерации", - сказано в документе.

В резолюции также указано, что путь Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО должен оставаться открытым, и ее право на вступление бесспорно.

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