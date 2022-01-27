Нацбанк боится некомпетентности Лукашенко 1 27.01.2022, 19:55

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В Беларуси – тенденция оттока депозитов.

Все валится и все падает! Валится российский фондовый рынок, валится российский рубль, но валится и американский фондовый рынок, и даже криптовалюты. Что происходит? Подробнее – в программе «Белсата».

В Беларуси – тенденция отплыва депозитов. Объясняет экономист Сергей Чалый:

«У нас население не только начало возвращаться в депозиты, но и стало нетопродавцом валюты. Недостаток ликвидности на самом деле у белорусских банков. И эту проблему начали решать. Решили настолько успешно, что действительно, сейчас белорусские банки залиты рублями. Это видно по всему, это видно по тому, что они не проявляют спроса на деньги Нацбанка».

Сейчас главная проблема банковской системы – в том, что ликвидности хватает, но эта ликвидность короткая, на несколько месяцев.

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