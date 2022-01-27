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Сельскую больницу в Бангладеш признали лучшим зданием в мире

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  • 27.01.2022, 20:02
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Сельскую больницу в Бангладеш признали лучшим зданием в мире

Фотофакт.

Больница Дружбы в Бангладеш, построенная местной архитектурной студией Kashef Chowdhury/URBANA, была удостоена Международной премии RIBA 2021, сообщает Dezeen. Клиника стала последним лауреатом Международной премии RIBA, которая присуждается раз в два года проекту, "демонстрирующему превосходство в дизайне и социальное влияние".

Больница Дружбы – это недорогое и удаленное медицинское учреждение в Бенгалии, на юго-западе Бангладеш, которое предоставляет медицинские услуги тысячам людей, живущих в этом регионе. Оно было создано Kashef Chowdhury/URBANA для Friendship, неправительственной организации, которая существует для расширения прав и возможностей людей, живущих в отдаленных сельских районах, пишет zn.ua.

Окруженное креветочными хозяйствами, здание состоит из ряда низко расположенных павильонов, построенных из местного кирпича и перемежающихся внутренними двориками. Эти дворы используются для естественного освещения и вентиляции больничных палат, а также для отдыха пациентов и посетителей. Более уязвимые зоны больницы экранированы коридорами и двухслойными арками, защищающими их от тропического солнца.

Проект Kashef Chowdhury/URBANA разделил участок зигзагообразным "каналом", который отделяет стационарных и амбулаторных пациентов, а также помогает охлаждать здание. По обе стороны от этого бассейна расположены два больших резервуара для сбора дождевой воды, которая хранится и собирается для использования в больнице, предотвращая заболачивание территории.

В этом году жюри Международной премии RIBA возглавил французский архитектор Одиль Декк, который сказал, что больница Дружбы была выбрана в качестве победителя, поскольку она "воплощает архитектуру человечности и защиты".

"Kashef Chowdhury/URBANA создали здание, спроектированное с человеческим подходом, которое умело интегрировано в окружающую среду и использует местные и традиционные материалы", - добавил Декк.

"Это демонстрация того, как красивая архитектура может быть достигнута благодаря хорошему дизайну при работе с относительно скромным бюджетом и при сложных контекстуальных ограничениях. Эта больница - праздник архитектуры, предназначенного для людей".

Основатель победившей студии, архитектор Кашеф Чаудхури, сказал, что он надеется, на то что премия будет способствовать развитию "архитектуры, заботящейся о человечестве и природе".

"RIBA и члены жюри определили проект с мировой периферии, чтобы вывести его в центр архитектурного дискурса и сделать предметом одной из самых важных глобальных наград", - размышляет Чаудхури.

"Я воодушевлен тем, что это может вдохновить большее количество из нас на принятие обязательств, не вопреки, а благодаря ограниченности ресурсов и средств, в отношении архитектуры заботы как о человечестве, так и о природе, для коллективного решения неотложных задач, с которыми мы сталкиваемся сегодня в планетарном масштабе".

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