Американский производитель шин прекратил сотрудничество с БМЗ 6 27.01.2022, 20:12

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Сотрудничество прекращено с конца 2021 года.

Профессиональный союз белорусов Великобритании (PUBB) сообщил, что с конца 2021 года американская компания Goodyear прекратила коммерческие отношения с белорусским металлургическим заводом.

До этого от поставок белорусского предприятия из-за нарушений им прав рабочих отказалась шведская компания Scandia Steel. Также с БМЗ прекратили коммерческие отношения Pirelli и Yokohama.

Goodyear Tire & Rubber Company — американская международная компания, производитель шин и других технических изделий из резины, а также полимеров для автомобильного и промышленного рынков. Основана в 1898 году, производит шины для легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, гоночных автомобилей, самолетов, сельскохозяйственной и транспортной техники.

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