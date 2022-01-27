закрыть
27 января 2022, четверг, 22:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Американский производитель шин прекратил сотрудничество с БМЗ

6
  • 27.01.2022, 20:12
  • 9,392
Американский производитель шин прекратил сотрудничество с БМЗ

Сотрудничество прекращено с конца 2021 года.

Профессиональный союз белорусов Великобритании (PUBB) сообщил, что с конца 2021 года американская компания Goodyear прекратила коммерческие отношения с белорусским металлургическим заводом.

До этого от поставок белорусского предприятия из-за нарушений им прав рабочих отказалась шведская компания Scandia Steel. Также с БМЗ прекратили коммерческие отношения Pirelli и Yokohama.

Goodyear Tire & Rubber Company — американская международная компания, производитель шин и других технических изделий из резины, а также полимеров для автомобильного и промышленного рынков. Основана в 1898 году, производит шины для легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, гоночных автомобилей, самолетов, сельскохозяйственной и транспортной техники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч