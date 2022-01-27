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Лукашенко наградил участников миграционного кризиса

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  • 27.01.2022, 20:26
  • 7,304
Лукашенко наградил участников миграционного кризиса

Узурпатор начал завозить нелегальных мигрантов в Беларусь в прошлом году.

В ходе состоявшейся 27 января церемонии вручения государственных наград Александр Лукашенко отметил своих пограничников, сотрудников КГБ и других силовых структур, которые бездействовали во время миграционного кризиса.

Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

Лукашенко обратил внимание на то, как широко представлены среди награжденных «люди в погонах, под защитой которых государственная граница, безопасность страны и жизнь каждого из нас», сказано в официальном сообщении.

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