Лукашенко наградил участников миграционного кризиса 7 27.01.2022, 20:26

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Узурпатор начал завозить нелегальных мигрантов в Беларусь в прошлом году.

В ходе состоявшейся 27 января церемонии вручения государственных наград Александр Лукашенко отметил своих пограничников, сотрудников КГБ и других силовых структур, которые бездействовали во время миграционного кризиса.

Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

Лукашенко обратил внимание на то, как широко представлены среди награжденных «люди в погонах, под защитой которых государственная граница, безопасность страны и жизнь каждого из нас», сказано в официальном сообщении.

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