закрыть
27 января 2022, четверг, 22:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы, которые застряли в аэропорту Стамбула, рассказали, как это было

  • 27.01.2022, 20:32
  • 2,998
Белорусы, которые застряли в аэропорту Стамбула, рассказали, как это было

Наши соотечествнники двое суток находись в аэропорту.

В конце прошлой недели турецкий Стамбул и его окрестности накрыл сильный снегопад, который продолжался несколько дней. Из-за снежных заносов было парализовано движение на дорогах, рейсы в аэропорту отменили. Сотни людей, среди которых были и белорусы, застряли в здании аэровокзала. Наши земляки рассказали Zerkalo.io о том, что происходило в аэропорту.

«Снег пошел такой, что ничего не было видно вокруг»

На прошлой неделе минчанин Сергей (имя изменено. — Прим.) с двумя друзьями отдыхал в Турции. В Беларусь приятели должны были вылетать в понедельник, 24 января, в 13.20 рейсом «Белавиа». Когда они ехали в аэропорт, начал идти небольшой снег.

— Прошли паспортный контроль, расселись в самолете, но тут капитан объявляет, что вылет задерживается на полчаса — ждем разрешения. В итоге просидели в самолете два часа. Через иллюминатор наблюдали, что снег пошел так сильно, что ничего уже не было видно, — вспоминает парень.

Все люди вынуждены были вернуться в аэропорт. Там они узнали, что на Стамбул обрушился небывалый снегопад, все рейсы отменили. Что делать в такой ситуации, белорусы не знали. Они ждали, что решение примет «Белавиа» или аэропорт.

— Кто-то сам вызывал такси и уехал в гостиницу. Самые первые платили за поездку еще более-менее нормальную сумму — около 60 долларов, еще 50−60 долларов уходило на номер в отеле.

Компания Сергея осталась в терминале. Через несколько часов из новостей они узнали, что снег засыпал дороги возле аэропорта так, что по ним не могут проехать автомобили — застревают в сугробах, люди выходят из салона и продолжают путь пешком.

— Вместе с нами в терминале находился и экипаж самолета. Мы спрашивали у представителя «Белавиа» в аэропорту: «Что нам делать?». Но женщина ничего не могла пояснить. Нам оставалось только ждать.

Парень говорит, что в терминале В, где они находились, людей было не очень много. Но сидячих мест на всех не хватало, поэтому люди располагались прямо на полу с мягким покрытием, укрывались пледами, у кого они были. Зато в центре аэропорта было столпотворение: на рейсы прибывали новые люди, а те, которые уже должны были улететь, все еще находились на месте. Ситуация настолько обострилась, что в аэропорту начали протестовать туристы.

«На еду потратили 100 евро на троих»

— Через некоторое время «Белавиа» организовала раздачу еды для пассажиров. Нам давали куриные сэндвичи и воду, йогурт, суп, бобы и рис. Но мы еще покупали себе еду, на троих на это ушло около 100 евро.

Проблема была и с интернетом: в аэропорту он платный. Чтобы купить пакет, надо было отстоять огромную очередь в терминал. При этом на одного человека подключение стоило восемь евро, а включить раздачу связи на другие гаджеты было нельзя.

— На следующий день, в 17.00, нам объявили, что погодные условия все еще не для полетов, поэтому нас перевозят в гостиницу. Тут возникла проблема у тех, кто покупал товары в Duty Free (а таки людей было очень много) — их надо было вернуть. Из-за этого тоже была суета и задержка.

Сергей отметил, что гостиница, в которую их доставили, была очень хорошая — «пять звезд и все условия».

На следующие сутки пассажирам рейса в Минск объявили, что они улетят домой — погода восстановилась. В 14.00 их доставили в аэропорт, на 17.00 назначили регистрацию на рейс, а вылет — на 19.00.

— Но вылет перенесли сперва на час. Потом выяснилось, что в 20.00 за нами только вылетел самолет из Минска. Мы ждали, когда он сядет и вырулит в то место, где могут сесть пассажиры. Это была проблема, потому что самолетов было очень много: аэропорт большой, людей насобиралось много и всех надо забрать.

Самолет в Минск вылетел в полночь 27 января. Но зато он был большой и смог забрать пассажиров сразу с двух рейсов.

— В Минске мы были в четыре утра. Задержка составила 58 часов. Конечно, устали. Возможно, «Белавиа» могла бы и пораньше среагировать на ситуацию и перевезти людей в гостиницу. Хотя, кто знает, может быть сделать это было невозможно — дороги-то все были заснеженные.

«Таксисты предлагали отвезти нас за 100−200 долларов, а трансфер стоил 50»

Еще одна наша землячка, Юлия, вместе с ребенком прилетела в Стамбул в понедельник, 24 января. Женщина добиралась из Минска в Одессу, а турецкий аэропорт был пересадочным пунктом.

— Когда мы приземлялись в Стамбуле, уже был ветер и небольшой снег. В аэропорту я узнала, что рейс в Одессу отменили, впрочем, все остальные тоже. Нам предложили поменять билеты на следующее утро, мы так и сделали, — вспоминает женщина.

Белоруска намеревалась уехать в отель, но оказалось, что дорога заблокирована из-за снежных заносов, поэтому им ничего больше не оставалось, как только сидеть в аэропорту.

— Людей было много, кого-то отправляли в отель в аэропорт, но там быстро закончились места. И эти места были для тех кто летел Turkish Airlines, мы покупали билеты в «Белавиа», поэтому нам в принципе никак не помогали.

Юлия рассказала, что в аэропорту люди спали везде: на полу, на стульях, в туалетах. Сотрудники аэропорта раздаивали пледы и воду. Для детей предлагали пюре в баночках и подгузники.

— На следующее утро наш рейс тоже отменили. Дорогу открыли только в 14.00, и мы попытались уехать. Таксисты в аэропорту называли цену на перевозку 100−200 долларов. В итоге вызвали трансфер из отеля за 50 долларов.

В Стамбуле также невозможно было пройти по улицам, чистили только дороги для проезда автомобилей, поэтому белорусы сидели в отеле. Ночью они узнали, что рейс на 8.00 26 января также отменили, а новый запланировали на 14.00. Этим рейсом нашим соотечественникам и удалось улететь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч