Белорусы, которые застряли в аэропорту Стамбула, рассказали, как это было 27.01.2022, 20:32

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Наши соотечествнники двое суток находись в аэропорту.

В конце прошлой недели турецкий Стамбул и его окрестности накрыл сильный снегопад, который продолжался несколько дней. Из-за снежных заносов было парализовано движение на дорогах, рейсы в аэропорту отменили. Сотни людей, среди которых были и белорусы, застряли в здании аэровокзала. Наши земляки рассказали Zerkalo.io о том, что происходило в аэропорту.

«Снег пошел такой, что ничего не было видно вокруг»

На прошлой неделе минчанин Сергей (имя изменено. — Прим.) с двумя друзьями отдыхал в Турции. В Беларусь приятели должны были вылетать в понедельник, 24 января, в 13.20 рейсом «Белавиа». Когда они ехали в аэропорт, начал идти небольшой снег.

— Прошли паспортный контроль, расселись в самолете, но тут капитан объявляет, что вылет задерживается на полчаса — ждем разрешения. В итоге просидели в самолете два часа. Через иллюминатор наблюдали, что снег пошел так сильно, что ничего уже не было видно, — вспоминает парень.

Все люди вынуждены были вернуться в аэропорт. Там они узнали, что на Стамбул обрушился небывалый снегопад, все рейсы отменили. Что делать в такой ситуации, белорусы не знали. Они ждали, что решение примет «Белавиа» или аэропорт.

— Кто-то сам вызывал такси и уехал в гостиницу. Самые первые платили за поездку еще более-менее нормальную сумму — около 60 долларов, еще 50−60 долларов уходило на номер в отеле.

Компания Сергея осталась в терминале. Через несколько часов из новостей они узнали, что снег засыпал дороги возле аэропорта так, что по ним не могут проехать автомобили — застревают в сугробах, люди выходят из салона и продолжают путь пешком.

— Вместе с нами в терминале находился и экипаж самолета. Мы спрашивали у представителя «Белавиа» в аэропорту: «Что нам делать?». Но женщина ничего не могла пояснить. Нам оставалось только ждать.

Парень говорит, что в терминале В, где они находились, людей было не очень много. Но сидячих мест на всех не хватало, поэтому люди располагались прямо на полу с мягким покрытием, укрывались пледами, у кого они были. Зато в центре аэропорта было столпотворение: на рейсы прибывали новые люди, а те, которые уже должны были улететь, все еще находились на месте. Ситуация настолько обострилась, что в аэропорту начали протестовать туристы.

«На еду потратили 100 евро на троих»

— Через некоторое время «Белавиа» организовала раздачу еды для пассажиров. Нам давали куриные сэндвичи и воду, йогурт, суп, бобы и рис. Но мы еще покупали себе еду, на троих на это ушло около 100 евро.

Проблема была и с интернетом: в аэропорту он платный. Чтобы купить пакет, надо было отстоять огромную очередь в терминал. При этом на одного человека подключение стоило восемь евро, а включить раздачу связи на другие гаджеты было нельзя.

— На следующий день, в 17.00, нам объявили, что погодные условия все еще не для полетов, поэтому нас перевозят в гостиницу. Тут возникла проблема у тех, кто покупал товары в Duty Free (а таки людей было очень много) — их надо было вернуть. Из-за этого тоже была суета и задержка.

Сергей отметил, что гостиница, в которую их доставили, была очень хорошая — «пять звезд и все условия».

На следующие сутки пассажирам рейса в Минск объявили, что они улетят домой — погода восстановилась. В 14.00 их доставили в аэропорт, на 17.00 назначили регистрацию на рейс, а вылет — на 19.00.

— Но вылет перенесли сперва на час. Потом выяснилось, что в 20.00 за нами только вылетел самолет из Минска. Мы ждали, когда он сядет и вырулит в то место, где могут сесть пассажиры. Это была проблема, потому что самолетов было очень много: аэропорт большой, людей насобиралось много и всех надо забрать.

Самолет в Минск вылетел в полночь 27 января. Но зато он был большой и смог забрать пассажиров сразу с двух рейсов.

— В Минске мы были в четыре утра. Задержка составила 58 часов. Конечно, устали. Возможно, «Белавиа» могла бы и пораньше среагировать на ситуацию и перевезти людей в гостиницу. Хотя, кто знает, может быть сделать это было невозможно — дороги-то все были заснеженные.

«Таксисты предлагали отвезти нас за 100−200 долларов, а трансфер стоил 50»

Еще одна наша землячка, Юлия, вместе с ребенком прилетела в Стамбул в понедельник, 24 января. Женщина добиралась из Минска в Одессу, а турецкий аэропорт был пересадочным пунктом.

— Когда мы приземлялись в Стамбуле, уже был ветер и небольшой снег. В аэропорту я узнала, что рейс в Одессу отменили, впрочем, все остальные тоже. Нам предложили поменять билеты на следующее утро, мы так и сделали, — вспоминает женщина.

Белоруска намеревалась уехать в отель, но оказалось, что дорога заблокирована из-за снежных заносов, поэтому им ничего больше не оставалось, как только сидеть в аэропорту.

— Людей было много, кого-то отправляли в отель в аэропорт, но там быстро закончились места. И эти места были для тех кто летел Turkish Airlines, мы покупали билеты в «Белавиа», поэтому нам в принципе никак не помогали.

Юлия рассказала, что в аэропорту люди спали везде: на полу, на стульях, в туалетах. Сотрудники аэропорта раздаивали пледы и воду. Для детей предлагали пюре в баночках и подгузники.

— На следующее утро наш рейс тоже отменили. Дорогу открыли только в 14.00, и мы попытались уехать. Таксисты в аэропорту называли цену на перевозку 100−200 долларов. В итоге вызвали трансфер из отеля за 50 долларов.

В Стамбуле также невозможно было пройти по улицам, чистили только дороги для проезда автомобилей, поэтому белорусы сидели в отеле. Ночью они узнали, что рейс на 8.00 26 января также отменили, а новый запланировали на 14.00. Этим рейсом нашим соотечественникам и удалось улететь.

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