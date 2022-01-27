Ученые: Вещества из пластиковых упаковок могут влиять на вес людей 27.01.2022, 20:54

1,662

Ученые из Норвежского института науки и технологий опубликовали результаты исследования.

Ученые из Норвежского института науки и технологий заявили о том, что химикаты, которые содержатся в пластиковых упаковках, могут влиять на вес человека. Более того, они могут привести к лишнему весу и ожирению, сообщает Scitechdaily.

Мы ежедневно сталкиваемся с различными видами пластика. Так, очень популярна пластиковая упаковка бытовой химии и продуктов, поскольку она дешевая и позволяет увеличить срок годности еды. Но пластик содержит также химические вещества, некоторые из которых могут повлиять на метаболизм человека и, как следствие, на его вес.

В ходе исследования ученые изучили 34 различных пластиковых изделия (баночки от йогуртов, бутылки для воды и ложки) в лаборатории, чтобы выяснить, какие химические соединения они содержат. В результате они обнаружили в них более 55 тысяч различных химических компонентов и идентифицировали 629 веществ. Одиннадцать из них оказались веществами, которые нарушают обмен веществ.

Ученые также показали, что эти химикаты проникают в продукты питания, а значит, и в организм. Предыдущие исследования также показывают, что некоторые пластмассы содержат химические вещества, разрушающие эндокринную систему, что может повлиять на развитие человека и фертильность. Теперь выяснилось, что они также могут способствовать увеличению веса.

Лабораторные исследования показали, что химикаты из трети пластиковых изделий, которые изучали в лаборатории, способствуют развитию жировых клеток. Вещества в этих продуктах перепрограммировали клетки-предшественники, чтобы они стали жировыми клетками, которые размножались больше и накапливали больше жира.

В то время как некоторые пластиковые изделия содержали известные вещества, влияющие на метаболизм, другие этим не отличались, но все равно продуцировали рост образования жировых клеток. Это означает, что пластик содержит неизвестные на данный момент соединения, которые влияют на то, как организм человека накапливает жир.

Избыточный вес и ожирение приводят к наиболее распространенным причинам смерти в мире: сердечно-сосудистым заболеваниям и раку. Кроме того, они повышают восприимчивость организма человека к различного рода инфекциям, например, COVID-19.

Лишний вес наблюдается примерно у двух миллиардов человек в мире и эта проблема усугубляется. Около 650 миллионов из них попадают в категорию людей, страдающих ожирением.

Причины этого до конца не ясны, вместе с тем, химикаты из пластиковых изделий могут быть фактором, который ранее не рассматривался учеными. Так, эти химикаты содержат фталаты и бисфенолы, но новое исследование свидетельствует о том, что веществ, которые негативно влияют на организм человека, может быть гораздо больше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».