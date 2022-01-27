США заранее ознакомили Украину с ответом России 6 27.01.2022, 21:12

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У Киева не было никаких нареканий по поводу этого документа.

США заранее ознакомили Украину с содержанием своего ответа на требования России о "гарантиях безопасности". "Мы видели письменный ответ США до того, как он был передан России. С украинской стороны возражений нет. Важно, что США остаются в тесном контакте с Украиной до и после всех контактов с Россией. Никаких решений по Украине без Украины. Золотое правило", - написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем микроблоге в Twitter в четверг, 27 января.

We had seen the written response of the U.S. before it was handed over to Russia. No objections on the Ukrainian side. Important that the U.S. remains in close contact with Ukraine before and after all contacts with Russia. No decisions on Ukraine without Ukraine. Golden rule. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 27, 2022

Накануне посол США в Москве Джон Саливан передал МИД России официальный ответ Вашингтона на российские требования. При этом США попросили Россию не публиковать содержание документа. Из-за этого в Украине начались спекуляции по поводу того, что Вашингтон, вопреки утверждениям об обратном, возможно, все же пошел на уступки Москве за счет Украины, отмечает DW.

Россия, в числе прочего, требовала от НАТО отказа от приема в свой состав Украины и Грузии. США и НАТО отвергли это требование. Президент США Джо Байден обещал, что без участия Киева по Украине не будет принято никаких решений. Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 января заявил, что ответ США в полной мере согласован с Украиной и европейскими союзниками.

Глава МИД Украины приветствует переговоры с Россией в "нормандском формате"

Дмитрий Кулеба также назвал хорошей новостью согласие России на проведение нового раунда переговоров в "нормандском формате" в начале февраля в Берлине. По словам министра, это свидетельствует о стремлении Москвы к дипломатическому урегулированию конфликта вокруг Украины.

26 января представители России, Украины, Германии и Франции, в ходе встречи в Париже, впервые за долгое время обсудили ситуацию в Донбассе в "нормандском формате". "После встречи в среду не произошло каких-либо серьезных изменений, но уже само согласие продолжать переговоры - хорошая новость", - отметил Кулеба.

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