закрыть
27 января 2022, четверг, 22:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Tesla заявили о рекордной прибыли

1
  • 27.01.2022, 21:34
В Tesla заявили о рекордной прибыли

Американский автопроизводитель увеличил свои доходы почти в восемь раз.

Американский автопроизводитель Tesla в 2021 увеличил свои доходы почти в восемь раз по сравнению с 2020 годом. Об этом говорится в финансовом отчете компании.

Годовая чистая прибыль выросла в 7,7 раза, до $5,52 млрд по сравнению с $721 млн годом ранее.

Выручка автопроизводителя в 2021 году увеличилась на 71%, до $53,8 млрд, продажи автомобилей подскочили на 87%, до рекордных $936 тыс. машин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч