В Tesla заявили о рекордной прибыли 1 27.01.2022, 21:34

Американский автопроизводитель увеличил свои доходы почти в восемь раз.

Американский автопроизводитель Tesla в 2021 увеличил свои доходы почти в восемь раз по сравнению с 2020 годом. Об этом говорится в финансовом отчете компании.

Годовая чистая прибыль выросла в 7,7 раза, до $5,52 млрд по сравнению с $721 млн годом ранее.

Выручка автопроизводителя в 2021 году увеличилась на 71%, до $53,8 млрд, продажи автомобилей подскочили на 87%, до рекордных $936 тыс. машин.

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