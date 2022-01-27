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Обманутые белорусы требуют вернуть им деньги

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  • 27.01.2022, 21:40
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Обманутые белорусы требуют вернуть им деньги

Дольщики наклонившегося дома на Купревича провели собрание.

Новейшая строительная история Минска не знала таких проблем: высотки разной этажности и конфигурации регулярно возводились и сдавались. Не без проблем, конечно, всякое бывало, но, как говорится, не до такой же степени. В декабре 2020-го мы вдруг выяснили, что в Минске появилось здание «с креном»: первая секция в новостройке на улице Купревича решила наклониться. Дом так и не успели ввести в эксплуатацию: опасно. Даже «ровные» секции пока не отваживаются сдать отдельной очередью. До сих пор дольщики ждут решения проблемы (застройщик — МДК пытается найти выход из ситуации, но конкретики пока нет). Отчаявшиеся люди записали видеообращение к Лукашенко, пишет «Онлайнер».

Видеообращений от дольщиков давно не было в интернет-пространстве — казалось, что жанр позабыт. И вот — почти девять минут боли и разрушенных надежд.

— Четвертый год мы ждем, когда введут дом. Купив квартиру у государственного застройщика, мы не имеем никаких гарантий, никакой информации. Ситуация патовая. Мы понятия не имеем, безопасно ли жить в первой секции. И даже если дом сдадут, слава у него уже такая, что продать квартиру будет невозможно, — отмечают «вечные» дольщики.

Минчане переживают и из-за того, что у них нет конкретной информации: никто не берет на себя ответственность, чтобы озвучить сроки и перспективы. Документы также приходится «выцарапывать»: смотреть можно — фотографировать нельзя.

— Какая на самом деле усадка, есть ли трещины, будут ли они появляться — мы ничего не знаем наверняка. Наши обращения в инстанции остаются без ответа или сводятся к отпискам, а также обещаниям, которые не выполняются. Деньги очень долго не возвращаются. Мы не знаем, что нам делать, — растеряны люди, ждавшие чуда под этот Новый год.

Дольщики просят Лукашенко взять строительство объекта под личный контроль, чтобы появилась не только конкретика, но и четкое информирование: чего ждать и когда вернут деньги.

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