Фонд Джорджа Клуни о процессе над Бабарико: Суд не был компетентным, независимым и беспристрастным 4 27.01.2022, 22:10

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Виктор Бабарико

Результат судебного процесса был предрешен.

В отношении Виктора Бабарико были нарушены стандарты справедливого суда. К такому выводу пришла мониторинговая миссия Фонда Джорджа Клуни «За справедливость» по результатам непосредственного наблюдения за процессом из зала заседания с 17 февраля по 6 июля 2021 года. Об этом сообщает экс-адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский.

В мониторинговом отчете указано, что права Виктора Бабарико нарушались на всех этапах судебного разбирательства. В том числе были нарушены право на защиту (как в виде препятствий в получении юридической помощи адвокатов, так и посредством того, что в обвинении не излагалось, в каких его конкретных действиях выразились инкриминируемые ему преступления), право на презумпцию невиновности, право вызова и допроса свидетелей, право быть судимым компетентным, независимым и беспристрастным судом.

Таким образом, отмечается в отчете, результат судебного процесса был предрешен, не была обеспечена справедливость судебного разбирательства.

Фонд поставил суду оценку D — это значит, что процесс характеризуется «одним или несколькими нарушениями международных стандартов, которые повлияли на результат и привели к значительному вреду».

Фонд Клуни «За справедливость» (Clooney Foundation for Justice) — правозащитная организация, учрежденная голливудским актером Джорджем Клуни и его супругой юристом Амаль Клуни. Одной из инициатив фонда является TrialWatch — мониторинг уголовных судебных процессов в разных странах с целью разоблачения несправедливости и продвижения верховенства права.

Ранее организация обращалась к белорусскому суду по делу Сергея Тихановского с призывом объяснить общественности, на каких основаниях процесс над ним сделали закрытым.

«Согласно международному праву, обвиняемые имеют право на публичное судебное разбирательство, за исключением особых обстоятельств. Отсутствие гласности в деле Тихановского ставит под сомнение справедливость данного судебного процесса», — отмечалось в заявлении фонда.

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