Гражданку России задержали в Беларуси

Гражданку России задержали в Беларуси6
- 27.01.2022, 22:20
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Будет ли Кремль спасать свою гражданку?
Гражданку России Веру Цвикевич задержали в Беларуси по обвинению в участии в протестах. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».
Уточняется, что россиянка была задержана в Минске. У нее есть вид на жительство в Беларуси. Цвикевич обвиняют по статье 342 УК Беларуси «Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них».
В декабре прошлого года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном диалоге с Минском из-за находящихся под следствием российских граждан. Он отметил, что судебное и иное преследование любого россиянина вызывает у властей обеспокоенность.