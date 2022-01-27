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Гражданку России задержали в Беларуси

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  • 27.01.2022, 22:20
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Гражданку России задержали в Беларуси
Вера Цвикевич

Будет ли Кремль спасать свою гражданку?

Гражданку России Веру Цвикевич задержали в Беларуси по обвинению в участии в протестах. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Уточняется, что россиянка была задержана в Минске. У нее есть вид на жительство в Беларуси. Цвикевич обвиняют по статье 342 УК Беларуси «Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них».

В декабре прошлого года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном диалоге с Минском из-за находящихся под следствием российских граждан. Он отметил, что судебное и иное преследование любого россиянина вызывает у властей обеспокоенность.

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