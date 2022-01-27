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Грузия и Польша не планируют эвакуировать своих дипломатов из Украины

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  • 27.01.2022, 22:27
Грузия и Польша не планируют эвакуировать своих дипломатов из Украины

Ранее некоторые западные страны начали эвакуацию своих дипломатов на фоне угрозы вторжения РФ.

В МИД Грузии и Минобороны Польши сообщили, что не планируют эвакуировать сотрудников своих посольств из Украины на фоне угрозы вторжения России.

«У меня был на эту тему разговор с моим украинским коллегой в ходе нашей последней телефонной беседы, и я заверил его, что мы не собираемся эвакуировать наших сотрудников, посольство работает очень активно», — заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, сообщает «Интерфакс Украина».

Залкалиани отметил, что украинская сторона положительно оценила решение грузинского МИД.

Также заместитель министра национальной обороны Польши Марцин Оцепа заявил в интервью Interia, что Варшава пока не планирует эвакуации посольства Польши из Киева и консульства Польши в Харькове.

«Я думаю, что наши сотрудники дипмиссий покинут Украину одними из последних», — сказал польский чиновник.

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