США: Призываем белорусские власти безусловно и незамедлительно освободить всех политзаключенных 4 27.01.2022, 22:31

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США призвали также к свободным и справедливым выборам под международным наблюдением.

У международного сообщества не иллюзий, что «референдум» по Конституции может разрешить политический кризис, возникший после выборов 2020 года, заявил посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер на заседании Постоянного совета ОБСЕ 27 января.

«Почти все независимые голоса заставили молчать, более 1000 политзаключенных остаются за решеткой, организации гражданского общества и независимые СМИ продолжают закрывать якобы по «экстремистским» обвинениям, десятки тысяч белорусов были вынуждены покинуть страну. В свете этого невозможно относиться к наспех предложенным изменениям в Конституцию как к серьезной попытке крайне необходимого демократического прогресса и реформ», – говорится в заявлении.

Посол США отметил, что предлагаемая конституционная реформа не учитывает голоса белорусов. Также США обеспокоены тем, что из-за репрессий правозащитные организации не могут организовать наблюдение на референдуме и отсутствием реальных обсуждений предлагаемых поправок, среди которых введение ограничение президентских сроков только после того, как Лукашенко уйдет со своего поста, а также изменение безъядерного статуса Беларуси и политического нейтралитета.

«Мы призываем белорусские власти безусловно и незамедлительно освободить всех политзаключенных и прекратить кампанию репрессий. Мы также призываем белорусские власти выполнить рекомендации независимой экспертной миссии в рамках Московского механизма и предпринять реальные действия в связи с вопросами, поднятыми в рамках Венского механизма», – говорится в заявлении.

США призывают белорусские власти начать национальный диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом, который приведет к свободным и справедливым президентским выборам под международным наблюдением, заявил представитель США.

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