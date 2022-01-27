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Режим Лукашенко в этом году должен заплатить «Газпрому» $2,44 миллиарда

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  • 27.01.2022, 23:01
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Режим Лукашенко в этом году должен заплатить «Газпрому» $2,44 миллиарда

Об этом сообщили в «Газпроме».

В 2022 году российский «Газпром» поставит Беларуси газ приблизительно на 2,44 миллиарда долларов, пишет РИА «Новости».

«Расчетная стоимость поставляемого газа в 2022 году ориентировочно составляет 2 440 000 000 долларов США с учетом НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорят в «Газпроме».

А транспортировка газа по территории Беларуси будет стоить компании около 250 миллионов долларов.

В декабре 2021 года «Газпром» и белорусское правительство подписали совместный протокол, определяющий порядок формирования цен при поставке газа на 2022 год. Согласно информации Минэнерго Беларуси, цена на газ была согласована исходя из условий 2021 года — 128,52 доллара за тысячу кубометров.

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