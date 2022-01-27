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Аваков рассказал, что напишут о Путине в учебнике истории

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  • 27.01.2022, 23:13
  • 3,310
Аваков рассказал, что напишут о Путине в учебнике истории
Арсен Аваков
Фото: Reuters

Экс-глава МВД Украины высказался аллегорически.

Экс-глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что в учебниках истории президента России Владимира Путина нужно назвать «бешеной собакой».

Об этом он заявил 27 января, передает «Гордон».

Ведущая программы Алеся Бацман объявила для зрителей в YouTube конкурс на самый яркий комментарий с ответом на вопрос, что напишут в учебниках истории напротив фамилии Путин (одним предложением или словом). Она предложила Авакову ответить на этот вопрос.

«Бешеная собака, которая стоит у наших границ», – ответил экс-глава МВД Украины.

Аваков в этом месяце как минимум дважды (19-го и 22 января) использовал эту аллегорию, говоря о возможном вторжении России, но не называл тогда имени Путина.

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