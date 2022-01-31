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Врачи назвали четыре продукта, которые победят зимнюю хандру

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  • 31.01.2022, 9:16
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Врачи назвали четыре продукта, которые победят зимнюю хандру

Особенно специалисты отметили пользу злаков и рыбы

Медики рассказали о способах избавиться от «зимней хандры» с помощью еды, сообщает издание Eat This, Not That.

По мнению специалистов, в зимнее и осеннее время года люди испытывают сезонные аффективные расстройства, что может перерасти в депрессию, апатию, усталость. Врачи Американской психиатрической ассоциации называют самыми сложными месяцами январь и февраль.

Для борьбы с сезонным унынием диетолог Джулиана Тамайо посоветовала разнообразить рацион рядом продуктов. Так, например, стоит обратить внимание на обогащенные злаки, которые богаты клетчаткой, витамином B12 и фолиевой кислотой. Эти вещества являются необходимыми для борьбы с депрессией.

Не менее полезной при зимней хандре является рыба. В ее состав входит белок, не вызывающий расстройства желудка или воспаления.

Диетолог Сьюзан Келли порекомендовала употреблять тофу и темный шоколад. В последнем много магния, который является важным минералом, играющим роль в облегчении симптомов депрессии.

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