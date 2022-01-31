Ученые: Шоколад помогает при простуде
- 31.01.2022, 10:37
- 1,376
Кроме этого, шоколад благотворно влияет на работоспособность.
Всем известно, что шоколад поднимает настроение и помогает справиться с депрессией.
Однако, как утверждают американские исследователи, любимое лакомство еще и укрепляет иммунитет, помогая предотвратить простуду, пишет сайт medicina.ua.
По словам исследователей, происходит это за счет ускорения выработки иммуноглобулина А, который необходим для защиты от вирусов и грибков. Особенно это актуально сейчас, когда погода оставляет желать лучшего, повышен риск простудных заболеваний и гриппа.
Кроме этого, шоколад благотворно влияет на работоспособность и мыслительную деятельность, благодаря Флавонолу, который содержится в горьком шоколаде.
Англичане уверяют, что пара долек шоколада поможет нормализовать повышенное давление и избавиться от кашля. Но, конечно же, самое главное не переборщить. Вполне достаточно 30 граммов шоколада в сутки.
Как видите, абсолютно справедливо можно утверждать, что шоколад является хорошей профилактикой от простудных заболеваний. Только не стоит употреблять его слишком много, иначе можно получить обратный эффект!