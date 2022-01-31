Ученые: Шоколад помогает при простуде 31.01.2022, 10:37

1,376

Кроме этого, шоколад благотворно влияет на работоспособность.

Всем известно, что шоколад поднимает настроение и помогает справиться с депрессией.

Однако, как утверждают американские исследователи, любимое лакомство еще и укрепляет иммунитет, помогая предотвратить простуду, пишет сайт medicina.ua.

По словам исследователей, происходит это за счет ускорения выработки иммуноглобулина А, который необходим для защиты от вирусов и грибков. Особенно это актуально сейчас, когда погода оставляет желать лучшего, повышен риск простудных заболеваний и гриппа.

Кроме этого, шоколад благотворно влияет на работоспособность и мыслительную деятельность, благодаря Флавонолу, который содержится в горьком шоколаде.

Англичане уверяют, что пара долек шоколада поможет нормализовать повышенное давление и избавиться от кашля. Но, конечно же, самое главное не переборщить. Вполне достаточно 30 граммов шоколада в сутки.

Как видите, абсолютно справедливо можно утверждать, что шоколад является хорошей профилактикой от простудных заболеваний. Только не стоит употреблять его слишком много, иначе можно получить обратный эффект!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».